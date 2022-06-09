下午察：谷爱凌成美国申奥大使

今年2月为中国在北京冬奥会上摘金夺银的滑雪选手谷爱凌昨天（6月8日）在纽约参加《时代》杂志峰会时自爆，她已担任美国2030年盐湖城冬奥的申奥大使。



这个消息让本来就一直围绕在谷爱凌身上的国籍问题变得更加敏感。有网民在微博上奚落：“这下可以确定是美国人了吧。”

还有不少网民再次对谷爱凌“两头通吃”提出质疑，认为她这头才代表中国出战北京冬奥会，高举五星红旗对中国各种示好，等到中国的商业利益都到手后，就跑去当美国申奥大使，指她是“精致的利己主义者”。



官媒“灭火”

面对网民的争议和质疑，中国官媒纷纷出手声援谷爱凌。

《环球时报》昨晚以《警惕有人借“谷爱凌当美国申奥大使”带节奏》为题发表社评文章，指出由外籍运动员担任某个国家和城市的申奥大使是很常见的。例如美籍华裔网球运动员张德培担任过2008年北京奥运会申奥大使，中国运动员丁俊晖曾担任英国伦敦申奥大使、申雪和赵宏博曾担任韩国平昌申奥大使、高敏曾担任美国纽约申奥大使等。

中国运动员申雪和赵宏博曾担任韩国平昌申奥大使。（路透社）

文章指责美国媒体刻意忽略和“屏蔽”掉了这一点，而去强化和夸大中国舆论场的“分裂”，认为这是刻意将中国舆论节奏带向“极端民族主义”。这些舆论攻势影响到国内的一些人，也要谷爱凌在中美之间“选边站”。

文章呼吁，在中美关系整体紧张的大背景下，应当做的是架起更多交流的桥梁，而不是把它们一一拆毁。

观察者网昨晚也发表评论文章说，申奥大使的身份不局限于本国国籍，也不影响未来的运动生涯。以此推测未来谷爱凌可能不再代表中国出战，是没有逻辑可循的。

文章还说，不管是从实际利益还是体育精神的角度来看，著名运动员参与国际交流是多多益善的，没必要无限度地上升到地缘政治或中美竞争上。

中共广东省委机关报《南方日报》今早发表署名评论文章认为，谷爱凌担任美国申奥大使，不仅是谷爱凌的骄傲，也是中国体育的骄傲。

文章说：“尽管中美关系眼下遇到了困难，却不影响我们对谷爱凌担任美国申奥大使的支持，因为这是一个大国该有的胸襟、自信和包容。”

《环球时报》前总编辑胡锡进昨天下午也针对此事发文呼吁，应该包容谷爱凌身上“有比普通人更多的国际化、全球化符号”，“不能因为她代表中国参赛了，我们就对之后她的言行流露出任何‘美国元素’而高度敏感，甚至一惊一乍”。



胡锡进早有铺垫

今年2月北京冬奥会开幕后，外形姣好、能力出众的谷爱凌几乎霸占中国各大社交媒体，尤其是一头金发混血模样的她却说得一口流利的京片子，让中国网民亲切感倍增。

当她在滑雪项目上为中国历史性地摘得两金一银，披上五星红旗登上领奖台，对外媒提出的敏感问题应对自如后，谷爱凌更是被中国舆论捧成了“民族之光”。

谷爱凌在本届冬奥会的滑雪项目上为中国历史性地摘得两金一银，披上五星红旗登上领奖台。（路透社）

胡锡进在冬奥会临近结束时就曾发文预警：对谷爱凌宣传不宜拔高。胡锡进说，她未来怎么确定自己的国籍归属，在自己的人设中如何展现国家认同，都有不确定性，建议“中国舆论对她的宣传要预留一个模糊地带，防止未来被动”。

谷爱凌在参加完北京冬奥会后并没有马上离开，而是在中国逗留了一个多月，她与中国队员打成一片、与路人亲切招手合影等视频也陆续流出，中国民众对她的好感度再次拉满。

在这期间，谷爱凌还出席了在人民大会堂举行的表彰大会，中国国家主席习近平在现场特别提到谷爱凌“爱吃馅饼”，视之为北京软实力一项胜利。就连她在人民大会堂前合影站C位的照片也被网民津津乐道。

出席完表彰大会的谷爱凌走出人民大会堂被媒体包围。 （路透社）

然而，谷爱凌4月底决定返回美国之际，在社交媒体上发了一句“谢谢中国”，如同一盆冷水浇在了中国网民头上。

一些网民质问，为何不是“谢谢祖国”？但也有网民以中英文表达方式不同来替谷爱凌解释说，这句话是她从INS上的英文直译过来的，英文里不会说“Thanks，motherland”。

这一轮争议尚未完全平息，谷爱凌5月在纽约参加大都会慈善晚宴（Met Gala）时，用英文称自己为“亚裔美国人”，再度令中国网络炸锅。

谷爱凌能否继续“在中国是中国人，在美国是美国人”？

平心而论，谷爱凌今天取得的成绩与她的天赋和家庭环境密不可分。她本身天资过人，又加上精英出身的母亲悉心栽培，为她创造出一流的教育环境，让她成为才华出众、自信大方的女孩，在18岁的年纪就能登上诸多国际大舞台来展示自己。

精英出身的母亲谷燕对女儿谷爱凌悉心栽培。（互联网）

但另一方面，谷爱凌今天获得的成功也多少透着利用其混血华裔身份的“功利”甚至“投机”的色彩。

有舆论认为，谷爱凌小时候去美国接受更好的体育训练，但暑假又到北京海淀补习，再回到美国考取SAT几乎满分的成绩，这就是典型的“信息差套利”。而赶在18岁前还没有正式选国籍，她先选择代表中国参赛名利双收，再光明正大地回到美国，则是“政策套利”。

谷爱凌在对外解释这些行为时，巧妙地将其上升到普世价值，动辄便说“这是全球化的美好例证”，“通过体育来将人们联系起来”，“为了让更多中国女孩打破自己的界限”。

然而，有关“人类美好愿景”的这类说辞在巨大的商业利益面前显得有些微弱无力。据报道，外界估计谷爱凌到中国这一趟获得的代言费总值超过2亿元人民币。



胡锡进前文呼吁，让谷爱凌成为中美之间的一位文化沟通者，而不是中美对立的一个符号，这个愿望是美好的，但现实环境中却并不容易。 实际上，一些网民狭隘的爱国主义本身就与竞技体育中的国际化有冲突，曾为中国女排立下汗马功劳的郎平当年到美国执教，也遭到过网民的猛烈攻击，斥责她是“叛国者”，更不用说眼下中美两国关系紧张，实践起来更加困难。



更何况， 谷爱凌一路走来并不像是一个纯粹的“沟通者”，而更像是一个名利追逐者，这就难怪她无法建立起两国民间的沟通，反而会成为民间情绪的摩擦点。在中美两国民族主义情绪不断蔓延的今天，谷爱凌想游走的中间模糊地带会越来越狭窄， “在中国是中国人，在美国是美国人” 的说法或许会越来越不好使了 。