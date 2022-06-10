蔡英文民调创连任以来新低

台湾最新民调显示，总统蔡英文的满意度跌至36%，创连任以来的新低。

TVBS昨天（9日）公布的最新民调显示，对于总统蔡英文连任两年来的表现，有36%台湾民众表示满意，48%表示不满意，15%没表示意见。蔡英文满意度再度跌破四成，较3月时的43%下滑七个百分点，也低于连任一年时的41%，为蔡英文连任以来的低点，而不满意度增加至近五成，高于满意度。

蔡英文连任两年来，冠病疫情严重影响台湾民众生活，政府各项疫情管控措施及作为受到各界关注，而近期奥密克戎病毒株在台湾暴发大规模流行后，政府政策已由清零转为共存。除疫情外，通货膨胀、俄乌战争、美中对抗等问题也使台湾在经济、政治及军事等各方面遭遇挑战，而年底的九合一地方选举更是蔡政府的期中考。

TVBS民调中心对总统蔡英文、副总统赖清德赖、行政院长苏贞昌及行政院施政团队进行满意度调查，了解民众对于他们执政表现的看法。

除满意度民调下滑外，台湾民众对蔡英文的信任度也下降。

在信任度方面，台湾民众表示信任蔡英文的比例较连任周年的调查结果下滑四个百分点至43%，表示不信任的比例则增加两个百分点，为47%，不信任的比例再度高于信任。民众对蔡英文的信任度从首任就职一个月时的63%，下滑至就职两年时34%的低点，就职三年时回升至 42%，连任就职时再度回升至63%，但之后又呈现下滑，这次调查再降至43%。

副总统赖清德就任至今两年，对于赖清德的表现，37%民众表示满意，较去年略减三个百分点，32%表示不满意，增加五个百分点，另有 31%民众没表示意见。

行政院长苏贞昌上任三年多，对于苏贞昌的表现，34%民众表示满意，较去年11月时调查略降四个百分点，是苏贞昌担任院长以来，历次调查的低点，而不满意的比例度增加九个百分点，突破五成至53%，也是历次最高。

对于行政院内阁团队的整体表现，36%民众表示满意，较去年5月减少三个百分点，49%不满意，较去年增加三个百分点，是历次最高。