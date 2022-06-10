习近平要求统筹好防疫和经济 保持人心稳定

中共总书记习近平要求高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，做好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。

据新华社报道，习近平前天（8日）在四川省委书记王晓晖、省长黄强等的陪同下，先后来到四川省的眉山、宜宾等地考察。

考察途中，习近平说，要高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚决克服目前经济发展面临的一些困难，做好就业、社会保障、贫困群众帮扶等方面的工作，做好维护社会稳定各项工作，保持人心稳定，保持社会大局稳定。他说，坚持就是胜利，要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚定信心，排除干扰，克服麻痹思想，抓紧抓实疫情防控重点工作，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。

今年中国高校毕业生预计达1076万人，创历史新高。在宜宾学院考察调研时，习近平说，党中央高度重视高校毕业生就业，采取了一系列政策措施。当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。习近平说，希望同学们保持平实之心，客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位，热爱劳动，脚踏实地，在实践中一步步成长起来。

在考察宜宾市极米光电有限公司企业时，习近平说，中国要强大，各领域各方面都要强起来。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，前途是光明的，道路是曲折的，还会面临许多激流险滩，要勇于迎接各种风险挑战。他说，中国是制造大国，要努力提高自主创新能力，加快向制造强国转变。

丁薛祥、刘鹤、陈希、何立峰和中央有关部门负责人陪同考察。

