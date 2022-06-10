中国驻欧盟使团：任何谎言谬论无法抹杀新疆人权历史成就

中国驻欧盟使团昨天（9日）回应欧洲议会通过涉疆决议时，称任何谎言谬论都抹杀不了新疆人权事业取得的历史性成就。

据中国驻欧盟使团官网消息，针对欧洲议会昨天通过《新疆人权状况》决议，批评新疆人权状况，指责中国有关措施构成重大风险的提问，中国驻欧盟使团发言人强调，欧洲议会有关决议罔顾事实，无中生有，恶毒攻击中国新疆人权状况和中国政府治疆政策，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中国对此表示强烈愤慨、坚决反对。

彭博社报道，欧洲议会昨天通过不具约束力的涉疆决议，谴责中国通过大规模驱逐出境、分隔家庭、宗教信仰限制和广泛监控等方式，对新疆维吾尔族社群实施系统性镇压，因此呼吁加大对在新疆实施违反人权行动的中国官员的制裁，同时禁止进口通过强迫劳动生产制造的中国商品，以及禁止输入使用强迫劳动的中国企业生产制造的商品。

对此，中国驻欧盟使团发言人说，新中国成立以来，新疆人权事业蓬勃发展，各族人民的公民、政治、经济、社会、文化、宗教信仰自由等权利得到切实保障。1955年至2020年，新疆经济总量增长160倍，人均地区生产总值增长30倍，历史性解决绝对贫困问题。人均预期寿命从1949年的30岁提高到2019年的74.7岁。新疆平均每530名穆斯林就拥有一座清真寺，这一比例高于很多西方国家和伊斯兰国家。

发言人说：“当前，新疆社会稳定和谐，各族群众安居乐业，处于历史上最好的发展时期。这是不可否认的事实！”

发言人指出，涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂问题，民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力曾在新疆制造数千起恐怖袭击事件，造成大量无辜群众伤亡。面对恐怖主义暴行，中国依法开展反恐怖主义和去极端化斗争，新疆已连续五年多未发生暴恐事件。凡是参访过新疆、并秉持公正客观态度的国际人士都公认，中国新疆的反恐和去极端化经验值得学习借鉴。

发言人说，所谓新疆“种族灭绝”等说法是彻头彻尾的世纪谎言，完全是反华势力炮制的丑恶闹剧。从1953年第一次全国人口普查至2020年第七次全国人口普查，新疆人口从478万增长到2585万，其中维吾尔族人口从360万增长到1162万。维吾尔族人口的增幅不仅高于全疆人口的增幅，也高于全部少数民族人口的增幅，更明显高于汉族人口的增幅。

发言人强调，任何谎言谬论都抹杀不了新疆人权事业取得的历史性成就，任何虚假信息都阻止不了新疆发展繁荣的进程。奉劝欧洲议会尊重客观事实，不要在错误的道路上越走越远，立即停止攻击抹黑新疆人权状况和中国政府治疆政策，停止干涉中国内政，中国政府将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。