上海迪士尼部分项目今起恢复营业

中国上海迪士尼官微6月9日宣布，部分项目今起（10日）恢复营业，这是当地旅游业复苏标志性事件。

据《证券日报》报道，上海迪士尼度假区内的星愿公园、迪士尼世界商店、蓝天大道等部分项目6月10日起恢复运营，上海迪士尼乐园、迪士尼小镇及度假区两座主题酒店仍将保持关闭。

消息公布当天，适逢迪士尼经典卡通明星唐老鸭的生日，各大OTA平台上关于迪士尼的搜索数据爆表。

同程旅行数据显示，上述消息公布一小时内，同程旅行平台有关“上海迪士尼”的相关搜索较前一天同时段上涨87%，其周边酒店也受到不少用户关注。截至6月9日中午，携程平台上关于“上海迪士尼”的搜索量较前一天增长超过100%，并呈持续攀升态势。

上海6月1日宣布全面复工复产。中泰证券研究所政策组负责人杨畅说：“上海迪士尼乐园部分项目恢复运营是一件标志性事件，但上海旅游业要想整体实现修复，仍需一定时间。”

今年6月份以来，同程旅行平台关于上海迪士尼的搜索热度比5月下旬上涨31%，游客最关注的问题集中在上海迪士尼的开园时间、预订渠道等方面。同程旅行小程序及App已上线开园提醒功能，用户可在线订阅，了解上海迪士尼的开园信息。

虽然此次上海迪士尼的核心游乐区和主题酒店暂未开放，但星愿公园和蓝天大道有望成为年轻游客和亲子人群的热门打卡地。

携程数据显示，端午节假期的第一天，上海市复工景区就已超过40家，门票总销量超过4万张，相当于每分钟售出28张门票。当天活动曝光量高达1亿次，门票搜索量超过170万次。其中，上海海昌海洋公园页面浏览量环比增长近20倍。

端午假期结束后，上海旅游业热度依然不减。携程数据显示，6月8日（星期三），上海市门票预订量比上周三增长近30%。本周，包括上海野生动物园、上海欢乐谷、顾村公园、上海动物园在内的十余家景区的搜索量较上周普遍呈现三位数增长。