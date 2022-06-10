世卫冠病溯源报告：“实验室泄露说”需做更多调查

世界卫生组织周四（6月9日）发布新溯源机构的第一份报告说，由于中国方面数据的缺失，世卫对疫情起源的最新调查尚无定论，对实验室泄露理论需做进一步调查。

据美国之音报道，世卫组织专家小组的报告称，现有数据表明冠病具有人畜共患的起源，这意味着它在自然环境的动物之间传播，但是仍无法确定感染人类的动物和发生这种感染的地方。虽然中国在2019年12月报告了第一例病例，但世卫组织现在仍缺少来自中国的这方面的数据，这意味着无法准确确定病毒是如何首先传播给人类的。

世卫组织小组主席文特尔(Marietjie Venter)说：“在这一点上，最有力的证据仍然是人畜共患传播，然而，在蝙蝠身上发现的前体病毒肯定还不够接近，不足以成为蔓延到人类身上的病毒。”

报告显示，世卫组织总干事谭德塞今年2月两次致函中国总理李克强和卫生部长马晓伟，要求提供包括“实验室假设”在内的多种因素的信息。目前不清楚谭德塞是否收到了回复。

报告的作者透露，中国提供了一些数据。这些数据包括2019年9月至12月期间武汉4万名中国献血者的血液样本数据。

对于世卫的报告，路透社评论说，对这场大流行病的起源已被政治化。科学家们认为，重要的是要确定发生了什么以防止类似传染病的爆发。

美联社评论说：2021年世卫-中国的报告称实验室泄漏假说“极不可能”，此份报告称需要对“实验室泄露说”做更多调查，标志着联合国卫生机构对大流行起源的初步评估的急剧逆转。

