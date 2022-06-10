杭州冰雪大世界火灾 四伤者死亡两消防员牺牲

中国浙江省杭州市的冰雪大世界昨天（9日）上午发生火灾，造成五人受伤。当地官方今早（10日）通报，四名伤者经抢救无效死亡，两名消防员牺牲。

据“临平发布”微信公众号今早消息，杭州市临平区“6·9”火灾事故处置工作领导小组通报，2022年6月9日上午10时左右，杭州市临平区望梅路588号杭州湾建材市场发生一起火灾，起火处为位于该市场18幢二楼的杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司（冰雪大世界）。

截至6月9日晚上7时，火灾现场搜救工作全部结束，累计送往医院救治11人，另有14人在院观察。截至6月9日零时，其中四名伤者经抢救无效死亡。公安部门已依法对相关企业责任人进行控制。善后工作已全面展开。

另一方面，杭州市消防救援支队今天发布通报称，两名消防员在杭州临平“6.9”火灾扑救中牺牲。

杭州市消防救援支队昨早10时接到报警，杭州市临平区东湖街道望梅路588号杭州湾建材装饰城18幢二楼杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司发生火灾。接警后，杭州市消防救援支队先后调派15个消防站两个专职消防队52辆消防车237人赶赴现场处置。

昨天中午12时许，杭州市消防救援支队在组织力量深入搜救被困群众时，现场突发意外，导致特勤大队一站班长毛景荣和钱江消防救援站战斗员刘泽军等两名消防员受伤，后被救出送医。

截至昨天下午4时30分，共营救被困人员18人。今早8时23分、9时46分，刘泽军（20岁）、毛景荣（29岁）分别经抢救无效壮烈牺牲。