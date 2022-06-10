美媒：肖建华最快本月在上海受审

知情人士透露，失联多年的“明天系”原实控人肖建华最快将于本月在上海受审，他将被指控非法集资罪。

据美国《华尔街日报》报道，目前还不能确定上海检方将对肖建华提出什么指控，但知情人士称，上海检方正计划对肖建华提出刑事诉讼，罪名是非法收取公众存款。肖建华失联时身价估计达50亿美元（69亿新元）。

根据严重程度，肖建华可能被判处五年或以上的监禁。报道称，非法集资罪是针对那些以虚假借口、或在没有适当许可证的情况下，向普通人出售房地产或筹集投资资金的人。

中国国务院新闻办公室和上海市政府没有回应置评请求。香港警方在一份电邮声明中称，对肖建华失踪的调查正在进行，目前没有更多资讯披露。

肖建华的哥哥肖新华在电子邮件中回应称，经过五年的等待，“我们全家仍按肖建华所说的，对中国政府和法律抱持信心，并希望当局能给我们家一个可接受的结论”。肖新华拒绝回应关于肖建华案件细节的问题，仅称“这非常复杂，充满戏剧性”。

今年50岁的肖建华是在中国出生的加拿大公民，他在2017年1月从香港一家酒店被带回大陆，随后就被关押隔离至今。

肖建华被绑架的消息传出后，香港警方当时仅证实肖建华已离开香港，但表示他们不知道肖建华如何离开。“明天系”集团当时则称，肖建华在国外接受治疗。

有消息人士称，起初肖建华被关押在中国东部的江苏省，后来被转移到上海。2018年港媒曾引述知情人士报道称，有关肖建华案将于2018年6月底前进行审理，但中国官方随后一直没有披露任何与肖建华案相关的内容。

肖建华是中国金融资本集团“明天系”的实际控制人，业务横跨银行、保险和投资基金等领域。根据公开信息，“明天系”至少掌管了九家上市公司，持股的金融机构多达44家，其中银行17家、保险九家、证券八家、信托四家、基金三家、期货两家、金融租赁一家。

“明天系”旗下九家公司2020年7月被中证监及银保监接管，其中包括四家保险公司、两家信托公司和三家证券公司，这些公司总市值达数千亿美元。明天系集团当时称，公司正与中国政府进行协商，对企业集团进行重组。

《华尔街日报》报道称，肖建华被突然带回大陆，据信是与2015年中国股市被操控进而暴跌有关。自那之后，中国政府就开始针对一些高知名度的中国商人开展反腐运动，而肖建华就是北京的其中一个目标。