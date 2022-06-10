台积电两纳米第一期工厂预计2024年投产

全球芯片制造巨头台积电两纳米建厂计划正在提速，第一期厂预计2024年底前投产，实现2025年量产目标。

据台湾《经济日报》报道，台积电已提交两纳米建厂计划相关环保评审文件送审，力争明年上半年通过环评，随即交地建厂，第一期厂预计2024年底前投产。

台中市政府说，2021年底，台积电就正式提出扩建厂计划，初步锁定台湾中科园区旁台中高尔夫球场用地，设厂面积近95公顷，总投资金额达8000亿（新台币，下同，373亿新元）至1万亿元，初期可创造4500个工作机会。

台积电供应链透露，以1万亿元的投资规模及近百公顷设厂土地面积分析，台积电在中科除了规划两纳米厂，后续的一纳米厂也可能落脚此处。

业界预计，台积电两纳米试产时间点最快在2024年，并于2025年量产，之后再进入一纳米，以及后续更新世代的“埃米”制程。

目前台积电在中科的制程涵盖28纳米及七纳米，业界预测，由于两纳米及一纳米制程的设备可以共享，业界推测未来将采渐进式由1.8纳米、1.4纳米，逐步向一纳米推进。

台积电前天（6月8日）公布一季度业绩，显示合并营收为4910亿，较上年同期增长35.5%，净利润为2027亿，较上年同期增加45.1%，毛利率冲破55%。台积电还预计，第二季度营收将达176亿至182亿美元，毛利率56%至58%。

在4月的法人说明会上，台积电总裁魏哲家说，台积电维持今年全年产能吃紧的看法。在两纳米方面，维持2025年目标量产，确信会是最领先的技术。