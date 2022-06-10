四川马尔康地震已有一人受伤 暂未接到死亡报告

中国四川省阿坝州马尔康市今天凌晨起，连续发生多次地震，最高一次达6级，目前通报已有一人受伤，暂时未接获死亡报告。

据澎湃新闻报道，6月10日零时起，四川省阿坝州马尔康市连发多次地震。截至10日上午8时，3级以上地震共11次，其中包括5.8级、6级、5.2级地震。震中位于马尔康市草登乡，震区持续降有小雨。

四川省应急管理厅今早通报，地震已造成一人受伤，暂未接到人员死亡情况报告。

据介绍，地震发生后，四川省抗震救灾指挥部迅速启动地震应急三级响应，紧急调度阿坝州、马尔康市等地了解灾情。同时应急管理厅派出由厅领导带队的工作组赶赴震中指导抗震救灾工作，调派四川省消防救援总队、省森林消防总队、武警总队、省军区、省应急救援信息中心等五支应急救援队伍共1314人、180台套车辆（装备）开赴灾区救援；在马尔康市周边小金、理县、红原等七个县已集结4600余名救援人员待命。

截至10日上午8时30分，马尔康市震中附近五个乡（镇）已设立40个安置点，启用13个应急避难场所，紧急调用救灾帐篷、棉被、照明灯等物资前置，紧急转移安置群众25790人。

此外，四川省地震局通报，专家综合分析认为，此次马尔康5.8级、6.0级地震属震群型地震，发生在巴颜喀拉块体内部，初步震源机制解显示，两次地震均为走滑型破裂，距离最近的断层为松岗断裂，距离约4000米；根据第五代地震区划图，震区抗震设防烈度为Ⅶ度（7度）；原震区近几日发生更大地震的可能性不大，后续会有余震发生。