上海和北京均再现社会面病例

随着社会面病例不时出现，上海本周末将在八个区开展全员核酸筛查，采样时段实行封闭管理。北京也发现了社会面病例，部分地区的网吧等场所将开展防疫检查。

据彭博社报道，上海周四新增11例本土感染病例，其中六例是在隔离管控外发现的；上海周三未在隔离管控外发现新增病例。上海主要聚集性疫情有一起与徐汇区的红玫瑰美容院有关。

人口共计约1530万的浦东、黄浦、静安、徐汇、虹口、宝山、杨浦和闵行区周末将开展全区全员核酸筛查，采样结束后解除封闭。全员核酸检测是中国防疫清零战略的一项重要工具。

北京也面临新的疫情威胁。一起涉及酒吧的聚集性疫情打破了北京连续五天社会面无新增的趋势。北京报告周四新增七例本土确诊病例和一例无症状感染者。

北京市政府新闻发言人徐和建在疫情发布会上通报，北京市筛查发现一起涉酒吧的聚集性疫情，将对全市酒吧、KTV、网吧等场所开展防疫检查，对防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的暂停开放。北京朝阳区因疫情防控暂停地下体育经营场所、地下体育培训机构营业。

中国北方的疫情也仍未平息，内蒙古周四新增本土确诊病例15例，无症状感染者20例；与朝鲜接壤的辽宁丹东市新增两例本土确诊病例，七例无症状感染者。中国全国6月9日新增本土新冠确诊病例30例，本土无症状感染者43例。

