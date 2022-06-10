中国八个城市允许父母用公积金帮子女购房

不完全统计显示，中国最近至少有八个城市发布了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策。

据第一财经报道，5月份以来，各地密集调整住房公积金贷款政策。其中，在住房公积金的提取方面，多地出台了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策。

已经发布了相关政策的城市包括：湖南省邵阳市、广东省潮州市、四川资阳、云南楚雄、广东珠海市、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛等城市。

58安居客房产研究院分院院长张波分析，此类政策是楼市政策放松当中的一个重要举措，而且是公积金政策放松里面，比较有创意的一种。因为以往的公积金政策，更多是聚焦在首付、贷款比例的层面比较多，而现在可提取公积金用于支持子女或者直系亲属购房的政策，则是体现在公积金的使用层面有了更多的便利。

张波说，此类公积金提取使用政策本身也是支持合理的住房需求。因为公积金提取方，都是仅限于直系亲属的，比如说父母、子女，就是在这个维度上进行相应的一个提取，它并不是在毫无关系的人之间进行的提取，不会涉及到炒房，所以这本身也是支持合理住房需求的一个举措。

张波认为，当前公积金在实际使用过程中也存在一些问题，比如实际买房人公积金的使用率不高，公积金给到购房者实际的优惠覆盖面不够等。因此，此类政策刚好可以做一个相应的拓展，更大地发挥公积金作用，把一些沉淀的、长期未被使用的公积金释放出来，更好地去帮助一些真正的购房者。

张波说：“总体来看，这个政策在全国扩展的可能性比较大，尤其是一些三四线城市，本身公积金贷款占整个房屋总价比例比较高，如果这个政策落实之后，那对于市场的推动作用也会相对比较明显。”