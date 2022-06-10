内蒙古自治区副主席衡晓帆调任天津副市长

时隔两年，内蒙古自治区副主席衡晓帆再次跨省市履新，目前已调任天津市政府担任副市长，同时兼任市公安局局长。

据天津媒体津云客户端今早（10日）引述天津市人大消息，天津市第17届人民代表大会常务委员会第35次会议通过：任命衡晓帆为天津市副市长、公安局局长。

另据新华网消息，内蒙古自治区副主席、公安厅党委书记、厅长衡晓帆，已调任天津市政府党组成员、公安局党委书记。

公开资料显示，衡晓帆生于1967年12月，山西侯马人，拥有法律硕士学位。

衡晓帆长期在公安系统任职，曾任北京市公安局政治部青年工作处副处长、宣传处副处长、秘书处处长，出入境管理处党委副书记、政治委员，昌平分局政治委员，西城分局政治委员，2011年5月任北京市公安局丰台分局党委书记、分局长。

2015年，衡晓帆出任北京市公安局党委委员、政治部主任，后出任北京市公安局党委副书记、副局长。2018年8月，衡晓帆升任北京市公安局党委副书记（正局级）、常务副局长。

2019年3月，衡晓帆调任内蒙古自治区公安厅党委书记、厅长，2020年4月任自治区副主席，直至此番跨省市履新。

据澎湃新闻梳理发现，4月底以来，省级公安厅（局）“一把手”密集调整。目前，至少已有辽宁、河北、湖南、江苏、天津、安徽、甘肃、内蒙古等多个省份的公安厅局“一把手”岗位联动调整。

其中，原任天津市副市长、市公安局局长的董家禄已经调任贵州省副省长。

天津市人大常委会上月底任命张工为天津市副市长、代市长。天津原市长廖国勋在一个多月前因突发疾病去世。