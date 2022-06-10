中国民航局：东航空难调查仍在进行

中国民用航空局称，“3·21”东航MU5735空难的调查工作仍在进行，后续将及时准确发布事故技术调查的情况进展和相关信息。

据澎湃新闻报道，今天（10日），在中共中央宣传部举行的“新时代加快建设交通强国的进展与成效”发布会上，中国民用航空局副局长董志毅回应了“3·21”东航MU5735航空器飞行事故。他说，事故发生之后，根据中国有关法律法规和《国际民用航空公约》的有关规定，中国民用航空局启动了事故技术调查工作，在4月20号，对外公布了事故调查的初步报告和情况通报。目前，事故调查部门正严格按照调查程序，仍在持续深入开展残骸及资料证据检查、飞行数据分析、实验验证等相关工作。后续，随着调查工作的推进，民航局将依法依规、及时准确发布事故技术调查的情况进展和相关信息。

董志毅说，在“3·21”事故发生之后，民航局立即开展了以思想认识、队伍建设、规章标准执行、管理链条、保障能力、责任落实等“六查”为重点的行业安全大检查。特别是在近期，民航局在全行业大力开展“安全吹哨人”的行动，目的是进一步加强行业各级领导干部职工对民航安全工作的监督作用，充分调动广大一线员工参与安全管理，报告安全隐患的积极性，以便更及时、直接发现并防范民航安全运行中的风险。

董志毅说，安全是民航业的生命线，中国民航将坚持“人民至上、生命至上”，全面加强安全工作，积极防范重大安全风险，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。

东航MU5735航班今年3月21日从云南昆明飞往广东广州途中，在广西梧州市藤县山区坠毁，机上132人全部遇难。美国媒体《华尔街日报》5月17日引述知情人士说，从坠机现场找到的飞机黑箱数据显示，驾驶舱内有人故意要飞机坠毁。中国民航局则回应称，已向美国国家运输安全委员会参与事故调查的人员核实，对方称未向任何媒体发布有关调查信息。