台东“孝子猎人”王光禄百岁母确诊过世

台湾总统蔡英文去年5月20日特赦的台东海端乡“孝子猎人”王光禄的百岁母亲，昨天（9日）证实感染冠病逝世。

据台湾《联合报》报道，台东县卫生局昨天公布一名确诊百岁人瑞死亡案例，证实为去年5月20日总统蔡英文特赦的海端乡“孝子猎人”王光禄的母亲。他说，今天（10日）是妈妈百岁生日，来不及庆生，妈妈就走了。

王光禄受访时说，妈妈确诊到离开人世，真的很快。因为妈妈有年纪没有打疫苗，确诊后在家隔离，想不到6日凌晨，妈妈出现呼吸困难现象，立刻拨打119叫救护车，送到台东市医院急诊，他开车陪同跟着到医院。

但因防疫规定无法陪病，王光禄当天清晨4时自行开车返家，未料才刚踏进家门，就接到医院传来噩耗，证实妈妈已经过世。兄弟姊妹得知消息，都感到悲痛难过不已，原本打算今天妈妈生日，要办百岁庆生，但已来不及了。

2013年7月间，因王光禄的母亲想吃山产，王光禄在河床上捡拾一把猎枪，于同年8月持这把猎枪上山狩猎，猎打长鬃山羊和山羌各一只。猎枪部分遭判刑三年两个月，猎捕保育类动物部分判七个月，合并判三年六个月有期徒刑。

王光禄因要给高龄母亲补身体，被部落布农族人称“孝子猎人”，王光禄案引发原民打猎文化争议。原民团体和律师于2015年展开伸援，最高检察署检察总长颜大和针对王光禄案提起非常上诉。台东地检署暂缓王光禄入监。

2017年9月28日最高法院就王光禄案声请释宪。2021年5月7日，大法官宣示解释，仅有部分违宪，王光禄案最高法院续审。同年5月20日蔡英文总统首度行使总统赦免权予以特赦，王光禄免刑不免罪。