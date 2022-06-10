港府撤销戴耀廷和杨森等勋衔

香港特区政府今天（10日）刊宪，宣布撤销民主党前主席杨森、前副主席单仲偕，以及香港大学法律学院前副教授戴耀廷的勋衔。浸信会爱群社会服务处前主席陈之望连同杨森和单仲偕，亦被撤销太平绅士的委任，即日起生效。

据网媒“香港01”报道，杨森和单仲偕原本获银紫荆星章及太平绅士勋衔，他们2019年因为曾参与未经批准集结被判罪成，分别被判监一年两个月，现已出狱。单仲偕亦已离港。

戴耀廷因涉嫌组织或参与民主派初选，被控串谋颠覆国家政权，目前正在还柙。他早前亦因2014年发起占领中环行动，被裁定串谋犯公众妨扰罪等，判监一年四个月；并承认2016年立法会选举中宣传雷动计划而没申报，被判监10个月。

培正中小学前校监陈之望2016年被商人顾明均入禀法院，质疑他的博士学位来历不明。他因未有法庭命令交出证书正本，被裁定藐视法庭，判监六个星期。

翻查资料，杨森于2009年获时任特首曾荫权颁授银紫荆星章，当时政府在嘉许语中赞扬他在公共和社会服务表现卓越，致力为弱势社群谋取福祉，就民生议题提供宝贵意见，贡献良多，在不同的公职岗位上，促进社区与政府之间的沟通。

单仲偕于2007年获颁银紫荆星章，政府在嘉许语中指，单仲偕在公共和社会服务方面表现卓越，尤其在促进香港资讯科技业的发展，以及推动社会各界更广泛应用资讯科技方面，贡献良多。单仲偕和杨森同时获委任为太平绅士。

戴耀廷早于2001年获时任特首董建华颁授荣誉勋章，表扬他致力推动《基本法》及人权方面的公民教育。