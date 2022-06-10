钟南山：疫情防控层层加码不可取

中国工程院院士钟南山说，中国坚持动态清零的政策不会改变，但不是单纯的动态清零，而是除了疫情防住外，经济要稳住、发展也要安全，疫情防控层层加码不可取。

据第一财经报道，钟南山6月10日在中国生物产业大会暨2022年官洲国际生物论坛上说，中国除了疫情要防住外，经济要稳住, 发展也要安全，后两者同样重要，为了防住疫情而进行层层加码防控的行为是不可取的，这会明显影响到经济的发展。

钟南山说，当前要做好疫情防控，仍需要关注如何进行精准防控，主要的还是要靠科学，具体是科学管理、科学预防、科学治疗。

在科学管理上，他说，最关键的仍是早发现、早诊断、早隔离。“在德尔塔病毒出现时，疫情防控的‘三把斧’是：重新定义密接概念、建立气膜实验室、进行健康码分类管理。奥密克戎变异株出现后，一些地区对防疫措施进行升级，出台了三条新的措施，分别是常态化核酸检测、三区加网格化管理、黄码兜底重点人群，从实施效果来看，这些有效降低了病毒的传播率，同时流行中心外的其他区域可以做到停学、停堂食、关闭公共场所时长更短。”

在科学预防上，目前需要研发出新的疫苗以及进行合理序贯免疫。在科学治疗上，也需要研发出小分子药物。

钟南山说，目前中国获批的疫苗主要是灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、亚单位蛋白疫苗这三大类，这些疫苗对疫情防控起到很大的作用，再加上一些有效的防控措施，使得中国的患病率以及致死率位列全世界最低，但很多打了两剂或三剂的疫苗，用的是同种疫苗，用同种疫苗加强免疫，预防冠病感染效果较差，用异种疫苗加强免疫，预防效果会明显提高。

他说：“根据动态清零政策，不仅要减少重症和死亡率，还要减少感染率，建议使用异种疫苗作为序贯接种。”