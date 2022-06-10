新东方在线股价飙升42%

新东方创始人俞敏洪8日发文说，新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。截至目前，新东方在线涨大涨42%，单日市值净增加近20亿港元（3.52亿新元）。

据新浪新闻报道，俞敏洪6月8日在个人公众号“老俞闲话”发文说，为推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品，组建了“新东方直播间”团队，同时也介绍了新东方直播间的发展方向。

俞敏洪说，这个新组建的团队将专门推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品，包括图书、智能软硬件学习设备、和学习相关的文教用品等。

他写道：“我把直播经济叫做商业的第三次革命。自去年政策之后，我对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。产品需要销售渠道，我发现最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”

俞敏洪的文章发出后，新东方在线股价大涨。截至发稿，新东方在线涨大涨42%，单日市值净增加近20亿港元。分析认为，新东方在线大涨背后，有几个方面原因。

一是部分高教公司公布2022/23学年专升本学额，中教控股/希望教育专升本学额同比增长70%/158%，结合高考报名人数新高和稳就业背景，行业基本面积极向好。

二是中概股的修复以及各地逐步出台的利好政策。比如北京市6月6日发布《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》，催化行业情绪，逐步打消此前市场对板块悲观的政策担忧，板块估值迎来修复。

三是目前板块估值仍处历史低位，中信证券认为，伴随后续营利性选择的落地以及职教体系建设的更多细化政策出台，板块估值有望迎来持续性修复。

中信证券分析，新东方原先就有较强的留学和大学生培训业务，未来有望继续保持优势，同时也积极探索智能硬件、教育信息化、直播带货等方向。

