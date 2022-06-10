游客流失致优之良品在港停业

在港经营近30年、受旅客欢迎的连锁零食店“优之良品”（優の良品）已在香港全线停业。不少门店此前在营业时间内就已拉闸关门，还有部分门店连货架也已清空。

据第一财经报道，由于以往公司生意依靠自由行，疫情暴发后客源流失，优之良品已有亏损，再加上通关无期，所以做出停业决定，全港各分店租约期满就会终止营业。不过之后也有可能恢复经营。

优之良品的工作人员和记者证实了门店在港停业的消息。工作人员还介绍，由于疫情影响，目前已经暂停加盟，除原有的加盟店仍在营业之外，暂时不开放新的加盟。不过，现在虽然不开放加盟，但是经销商可以拿货，然后在线下零食集合店之类的渠道售卖。

公开资料显示，优之良品是一家大型零食批发零售连锁企业，总部位于日本，在亚洲、欧洲及美洲均设有分店。早在2007年1月，优之良品有700多名员工，在海外约有150间加盟店。早年间，消费者还没有诸多零食品牌可选择的时候，优之良品在香港一炮而红，成为不少香港80后、90后的童年回忆。在香港自由行开放后，优之良品把经营重点转移到大陆游客群体上，不少游客回大陆时都会给亲朋好友捎上一袋优之良品的小零食。

优之良品官网显示，最近一次开张的大陆门店是济南遥墙机场店，时间是今年的3月22日。目前优之良品在大陆共有17家加盟店，多数在机场附近，这契合了优之良品最初在进入大陆时，被作为伴手礼购买的消费场景。

然而，近年来随着大陆零食品牌在线上线下双渠道的加持下飞速发展，优之良品的市场份额已经被甩在三只松鼠、来伊份和百草味等品牌之后了，00后以及10后几乎没有听说过该品牌，曾经一代人的童年回忆或已一去不复返。