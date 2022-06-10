中国驻韩大使：不应让萨德部署影响中韩关系

中国驻韩国大使邢海明说，萨德反导弹系统的部署问题曾给中韩关系带来影响，希望双方要吸取经验教训，避免这一问题再度突出。

据中国驻韩大使馆官网今天（10日）消息，邢海明昨天（9日）接受韩国知名电视频道“TV朝鲜”王牌新闻节目News9专访谈及中韩关系时，作出以上表述。

在被问及中国如何看待韩国部署萨德反导弹系统，邢海明说，在美国的所有同盟国中，韩国在地理位置上离中国最近。美国在韩国部署了萨德，萨德的X波段雷达探测距离长达2、3000公里，能够深入探测中国内地，这不仅令中国人民感到不安，更损害了中国的战略利益，中国不可能熟视无睹。

邢海明指出，中国理解韩国对于自身安全保障的需求，也希望韩国理解中国的安全关切。中韩建交30年取得的成就非常不易，前些年两国关系因萨德问题一度遇冷。两国互信受损、民众感情恶化，不可避免会对两国各领域交流合作产生影响。中韩两国应吸取过去的经验教训，妥善管控，不要让这一问题再次突出，影响两国关系来之不易的友好大局。

尽管韩国曾多次向中国解释，部署萨德是为了应对来自朝鲜的威胁，但邢海明认为，韩国加强安保的手段有很多，并不只有萨德一个选项。萨德严重威胁中国的战略安全，韩国为何一定要选择这种方式呢？希望韩国能够更多理解和尊重中国战略安全关切。

至于韩国总统尹锡悦曾承诺将实现萨德反导弹系统部署正常化，甚至追加部署。如是，中国是否会再次采取报复措施？

邢海明对此回应说，萨德问题曾给中韩关系带来巨大伤害，萨德本身在中国就是一个敏感词。中国希望双方吸取过去经验教训，妥善处理好这一问题，避免再度突出。

他表明，中国从未对韩国采取报复措施。去年底，韩国出现“尿素危机”时，中国克服自身困难，快速作出积极努力，助韩国解决燃眉之急。你认为这是中国对韩国实施的“报复”吗？中国愿同韩国一道努力，保障好两国间的产业链供应链畅通，进一步深化两国经贸往来。

谈到中国批评韩国作为创始成员加入美国倡议的印太经济框架（IPEF），韩国政府表明IPEF是开放性机制，并非牵制中国，邢海明说，IPEF是否开放、真实目的是什么，大家都心知肚明。包括美国贸易代表、美驻日大使等多名美官员都公开表示过IPEF是独立于中国之外的机制、不可能将中国拉入，其排华性显而易见。

邢海明说，过去美国也曾带头搞过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（TPP）机制，但很快就自行退出。目前看，IPEF也是政治性明显大于经济性，概念大于实质。美国在关税减让、市场准入等方面基本没有照顾其他方的需求，这显然有悖于多边贸易机制基本的互惠共赢原则。中韩两国都是多边主义和自由贸易的受益者。希望双方能够共同努力，推动地区和国际秩序朝着公正合理的方向发展，守护真正的多边主义。

谈及如何进一步维护发展中韩经贸往来，邢海明说，近年来，中韩经贸关系取得了飞跃发展。据中国统计，去年两国贸易额超过3600亿美元（约4968亿新元），韩国已经成为中国第三大经贸伙伴，中韩双向投资达千亿美元规模，均创下历史新高。

他指出，中国接下来要保障好两国、地区以及全球的产业链、供应链、价值链稳定畅通，同时加强在新兴产业及高新技术领域的合作，抓住疫后经济复苏机遇，通过深化合作实现互利共赢，共同推动双边关系取得更好更大发展。