B站预计二季度营收受疫情影响超过一季度

中国视频平台名哔哩哔哩（B站）昨天（9日）公布财报显示，B站今年第一季度亏损幅度扩大，并预计二季度受疫情影响超过一季度，到下半年才会有好转。

据澎湃新闻报道，B站昨天公布一季度未经审计的财务报告显示，B站一季度营收50.54亿元（人民币，下同，10.44亿新元），同比增长30%；净亏损22.82亿元，同比扩大超150%；调整后净亏损16.5亿元，同比扩大超85%。

数据显示，这是B站近三年来单季营收的最低增速，同时亏损依旧严重。在财报后的电话会议中，B站首席执行官陈睿说，此前定下2024年实现盈亏平衡的目标不会改变，B站会更加重视降本增效，同时在战略上聚焦核心业务。

在财报过后的电话会议中，陈睿谈到了上海疫情给B站带来的影响。陈睿说，B站有8000多名员工最近都在居家办公，直到6月13日才会正式复工。短期来看，由于疫情关系，广告主投放广告需求减弱，物流受到限制，因此广告和电商业务受到阶段性影响，但是到6月份以后，这些影响会逐步降低或消失。

他续称，从长期来看，疫情对B站的基本面没有影响，预测今年二季度营收受疫情影响会超过一季度，但是随着疫情逐渐得到控制，到了下半年形势会得到明显好转。

B站首席财务官樊欣则说，未来会持续提升商业化进程，提升用户付费率，增加广告市场份额。通过提升收入来提升各条业务线的毛利率。“第一季度直播、广告业务的毛利率均有一定提升，这个趋势会持续。”

同时她提到，一季度降本增效已经取得一些成绩，二季度受到疫情影响，有些措施要晚几个月体现出来。

广告方面，B站副董事长兼首席运营官李旎也将收入下滑的原因归结到疫情。她提到，B站用户平均年龄23.5岁，有86%的用户是35岁以下，一二线城市的占比超过50%，对于广告业主而言，B站用户是极有消费价值的人群，她对B站广告业务的长期发展表示乐观。

目前，游戏、美妆护肤、3C数码、汽车和食品饮料仍是B站前五大广告主行业。同时，李旎透露，在B站的整个效果广告中，视频化收入占比已经超过65%。

据财新网早前报道，B站自5月中旬开启一轮裁员，主要集中在游戏、直播和商业化等业务。两名在本轮裁员中离职的员工告诉财新，按照部门员工离职人数估算，优化的业务部门裁员比例约为20%，而负责用户增长的B站主站受影响较小。