香港传真社宣布即日起停运

以调查报道为定位的香港传真社，今天（10日）在官方网站和社交平台面簿宣布，从即日起停止运作，员工将按既定程序遣散，每月订阅的款项将即日停止转帐。

香港传真社在停运声明中说，近年传媒行业巨变，传真社屡次思考是否仍有继续下去的空间，但每次最终都决定本着信念，谨守岗位、报道事实。惜万物有时，现在是时候告别了。

声明提及，传真社2015年由3300人支持成立，是香港人创下的历史纪录，亦是一个梦想的实现。回顾这六年多的日子，“开初（最初）我们不断摸索如何经营一间属于香港的调查报道通讯社，一边跌跌碰碰，一边恪守着创立时的原则与理念。我们曾经大胆尝试，遇过挫折，试过迷路、修正、改进、突破、坚守……默默用严谨的报道去换取信任与认同，一步一步走到今天。”

声明说，“传真社曾面对财政危机，一度裁减至两名记者，有赖公众的支持及陪伴，支撑着我们财政回复稳健，稳步成长，有机会与香港一同经历无数重要时刻，我们亦为追寻事实真相竭尽所能。”

传真社最后在声明中，“感谢信任、支持、关心我们的人，给我们力量走到今天；感谢批评和监察我们的人，令我们变得更强更好；感谢曾与我们共事、一同为真相努力的人，有你一同写下历史，与有荣焉。”