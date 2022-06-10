中国前五个月进出口总值同比增长8.3%

中国海关统计显示，今年1月至5月，中国外贸进出口总值16.04万亿元（人民币，下同，约3.31万亿新元），同比增长8.3%。

据人民网报道，海关数据显示，中国前五个月货物进出口总值16.04万亿元，比去年同期增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。

5月份，中国进出口总值3.45万亿元，增长9.6%。其中，出口1.98万亿元，增长15.3%；进口1.47万亿元，增长2.8%；贸易顺差5028.9亿元，扩大79.1%。

海关总署相关负责人说，在中国外贸发展更趋复杂严峻的形势下，前5个月外贸进出口实现稳定增长，其中5月当月进出口同比、环比分别增长9.6％和9.2％。

他说，特别是5月当月，长三角地区进出口环比增长近20％，上海等相关地区进出口恢复。随着稳经济的一揽子政策措施落地见效，外贸物流进一步畅通，企业复工达产进一步提速，中国外贸进出口有望继续保持稳定增长势头。

海关统计还显示，前五个月，中国对亚细安、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.11万亿元，增长16.8%。