台大公卫教授吁取消居隔 释放医疗量能挡住尸速列车

台湾大学公共卫生学院教授陈秀熙指出，目前出现超额死亡率，是因为医疗量能不足，无法完全救治重症冠病，即时有效地降低死亡人数，因此建议全面取消居家隔离，完全释放医疗量能，力阻死亡率持续攀升。

据中时新闻网报道，台湾防疫作战进入困难期，死亡病例数在13天内翻倍，位列全球第第二快；更有46%冠病患者在三天内死亡，突破死亡率万分之10，来到万分之10.5的新高。

台大公共卫生学院教授陈秀熙不认为死亡数增加太快，并指是医疗量能不足，让一些共病（如癌症、心脏病）患者得不到平时应有的照护而出现超额死亡。

因此，陈秀熙认为，解封就在高峰时，现在就将冠病由五类传染病降为四类的最佳时刻，全面取消居家隔离，让因居隔规定而丧失的医疗量能全部释放出来，以便全力抢救冠病重症患者，即时有效地降低死亡人数。

台湾防疫学会理事长王任贤非常赞同陈教授的看法，称要让冠病救治由公卫系统转到医疗系统，公卫不要再用居隔等防疫规定来妨碍医疗系统即时救治确诊者。

早在三周前，陈秀熙就示警，此波疫情已让70岁以上族群的死亡率万分至52.3（52.3/10000）高于同期背景值万分23.9（23.9/10000），而且是在4月28日至5月15日短短两周内飙高；当时他建议指挥中心要尽快调整防疫政策，否则恐造成超额死亡。

陈秀熙今天（10日）再次强调，目前的重点不是死亡人数，而是居隔时间过长，造成医疗量只剩正常的一半，甚至是三分之一；因此，他呼吁尽快将冠病的传染病等级由五类降为四类，等同流感，让基层院所去治疗冠病轻症患者；同时取消居家隔离，让医疗人力全都投到防疫第一线。

冠病防疫降级一定会有不同意见，陈秀熙认为，指挥中心可以跟人民讲清楚降级的理由，同时也不需要去跟其他地方比较；此时最重要的工作不是去看确诊人数，而是全力抢救重症、降低死亡人数。