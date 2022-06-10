民生证券董事长冯鹤年确定被查

中共中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委通告，中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

此前，财新、第一财经和《每日经济新闻》均报道，民生证券董事长、总裁冯鹤年已于6月7日被相关部门带走调查，处于失联状态。

据上海证券报分析，冯鹤年2015年起进入民生证券后，在今年2月曾公开透露民生证券正在筹备上市工作，力争在三年内登陆资本市场。如今，冯鹤年遭遇调查使得公司上市计划又生波澜。

券商投行人士分析，董事长被调查一般会对公司上市进程产生影响，因为不确定被调查是不是和公司有关系，属于重大不确定性。

资料显示，冯鹤年出生于1962年，1997年进入证监会工作，曾担任过法律部副主任、非上市公众公司监管部主任、创业板部主任等职。2012年7月至2013年12月，任中国证券监督管理委员会创业板发行监管部主任；2013年12月至2015年7月，任中国证券监督管理委员会山东证监局党委书记、局长；2015年9月至今，任民生证券党委书记，（其间2016年12月起任董事长）。从工作经历来看，冯鹤年与此前被调查的证监会会计部原主任王宗成曾同在创业板发行部任职。

冯鹤年任职民生证券董事长期间，大力开展引战增资工作、主导“反向混改”，通过一系列资本操作优化公司股权结构。

2020 年 4 月，民生证券大规模增资扩股，以每股1.361元的价格，引入15名投资者共计募资25亿元（人民币，下同，约5亿新元）；8月，控股股东泛海控股宣布向张江集团、张江高科等22家投资者转让民生证券31.07亿股，其中张江集团、东方国际集团、申能集团、华谊集团等10家上海国资背景企业作为战略投资者入股民生证券，共计出资17亿元，合计持有民生证券12.49亿股。

上海国资战略入股民生证券，将国有资本与民营资本有机结合，形成混合所有制融合发展的新生态，是一次“反向混改”的探索。在此次转让之后，第一大股东泛海控股在民生证券的持股大幅下降，股权比例从最初的87.645%降为44.52%，上海及其他地方国资持股比例达到30.58%。

在引战增资的同时，民生证券还完成了新证券法出台后，行业非上市券商首例员工股权激励计划，公司员工持股平台占比1.95%。自此，民生证券由单一的民营企业控股变为国有股东+民营股东+员工持股三位一体的混合所有制股权结构。

同年5月，民生证券将注册地址从北京迁往上海。8月31日，民生证券举行落户浦东新区揭牌仪式，意味着实质性的迁址工作完成。这次迁址已经是民生证券历史上的第二次，2002年民生证券曾从郑州迁址北京。

近年来，券商在核心城市间迁址现象极少。对于为何将总部搬至上海浦东这一问题，冯鹤年曾解释说，主要基于两点考虑，一是内因，民生证券的业务发展核心就是围绕优势的投行业务和战略客户展开，而长三角地区是中国经济最活跃的区域，也是民生证券投资银行业务传统优势区域和客户最集中的区域；二是外因，当前中国各大中城市纷纷建设金融中心，出台各项优惠政策，对金融业的发展给予大力的支持，在引战的过程中，深刻感受到地方政府对金融机构和金融人才的强烈需求。