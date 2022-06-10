自美返台升级F16战机夏威夷硬着陆 另六架飞抵花莲基地

台湾空军驻美F16A/B战机，其中11架前天（8日）预计经关岛后飞抵花莲基地，返台进行性能提升至F16V，但其中一架7日中途降落夏威夷时，发生起落架故障意外，导致机头受损。空军被迫延后返台升级计划，其中六架今天（10日）下午3时20顺利降落花莲基地。

据中时新闻网报道，据了解，除受损战机外，另外四架可能再延后返台。这批战机从亚利桑那州路克基地（Luke AFB）起飞时，机身上都还涂装美军机号。但离开夏威夷基地前，疑似都已涂上原本隶属台湾空军原本机号。

今天下午飞抵花莲基地的六架战机，预计将陆续飞回台中清泉岗汉翔公司进行性能提升。

据《夏威夷即时新闻》7日报道，州交通部发言人说，上述战机的起落架未展开。战机约下午2时45分硬着陆，虽然没人受伤，但工作人员为了移走战机，4R跑道关闭好几小时，所有的飞机被迫使用8R跑道。从网民提供的照片中可看到，战机机头着地，机尾捕捉钩已放下，拉住拦截钢绳，现场有消防车和其他工作人员戒备。

台湾在美国亚历桑那州路克基地进行人员训练的21中队10架F16战机，将陆续分批飞回台湾进行性能提升。这次是首批，下半年还有一批。按计划是由美飞行员把未升级的飞机，飞到花莲空军基地，休息数日后，再把已升级改的飞机，飞回美国路克基地。不过，也有一说，飞回去的战机，由台湾飞行员参与，但台军方不愿说明。

事实上，去年5月13日，台湾空军驻美10架F16战机，其中六架在路克基地展开训练任务，经10次空中加油，飞行约10小时超过一万公里后，返台降落到花莲空军基地，进行F16V性能提升。