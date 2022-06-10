中韩防长在新加坡进行双边会谈

中国国防部长魏凤和今天（10日）与韩国国防部长官李钟燮在新加坡举行双边会谈，双方就韩半岛局势和国防合作方案交换意见。

据韩联社报道，此次会谈借第19届香格里拉对话会之机举行，会议时长约75分钟，超过原定的40分钟。李钟燮在会后接受媒体采访时说，此次会谈富有建设性，为增进彼此理解提供良机。

报道称，两人就日益升级的韩半岛紧张局势进行评估。李钟燮就朝鲜近期接连发起挑衅加剧韩半岛紧张局势表示忧虑，并强调韩中两国应携手努力，让朝方认识到弃核带来的好处大于拥核。李钟燮还呼吁中方在此过程中发挥建设性作用。魏凤和阐明维护半岛和平及实现半岛无核化是中方的基本立场，并希望中韩两国为此保持合作。

李钟燮说，在今年迎来韩中建交30周年之际，两国应基于相互尊重、共同利益的原则加强实质有效的互惠合作。魏凤和就此表示赞同，并希望两国进一步深化国防部门和两国军队之间交流，从而推动双边关系更上一层楼。双方商定将推进两国防长互访，并推进包括副部级国防战略对话在内的国防部门及两军交流活动。

据悉，中方就美国出台旨在牵制中国的印太战略表示忧虑，并对韩方公布制定印太战略一事予以关注。李钟燮就此表示，韩方此举旨在构建基于规则的国际秩序，如保障航行和飞行自由等。李钟燮还重申“相互尊重与合作”是韩方的对华政策基调。

此外，中方还就韩国部署“萨德”（THADD）反导系统表示忧虑。李钟燮重申既有立场，表示此举是韩方为应对朝核威胁而不得不采取的自卫防御措施。

另据中国央视军事官方微博今天的报道，魏凤和同李钟燮的会晤结束后，李钟燮称，双方就多领域话题广泛交换了意见，此次会面会成为中韩加深互相理解的好机会。