下午察：中国00后整顿职场

“80后唯唯诺诺、90后天天摸鱼、00后整顿职场。”

这句最近在中国社交媒体上流行的段子，不止区分部分00后与前辈在职场的状态，也凸显他们令人瞪目结舌的硬气。

首批在2000年以后出生的中国年轻人，陆续进入劳动市场，一些职场新人已“崭露头角”：怒怼领导、拒绝加班、花式辞职……还有00后跳槽数次，甚至有人把公司告上了法庭。

看00后如何整顿职场

对于看不惯的职场规则与风气，00后敢怒敢言，霸气十足。能否成功“整顿”职场另当别论，他们出格的言谈举止已让职场“老兵”叹为观止。

00后反抗的规则，一般是职场潜规则，譬如无偿加班、下班后团建、等领导走后才下班等等。

00后杜轩告诉微信公众号“豹变”：“老板嘴上跟我们强调着不提倡加班、尽量不加班，转头又说留下来干嘛干嘛。并且总是有意无意地暗示，老板都还没走，员工怎么能先走。我确实受不了这股风气，直接说了‘拜拜’。”

有00后强烈反对无效加班，并通过怒怼老板的方式表达不满。（互联网）

一切00后认为不公平、不合理的要求，都会让他们极度不满。他们“整顿职场”的做法，是拒绝忍气吞声，用强硬、甚至时而过激的语言把不满表达出来。

各种00后怒怼领导、人事经理的聊天截图蹿红网络。一些00后还在社交平台分享自己“整顿职场”的经历，也有人科普与公司博弈的窍门，互相鼓励。

遇到拖欠工资、非法解雇等大是大非之事，00后更是勇于维权，已有不少00后把公司告上法院的案例。有00后声称，自己“工作一年仲裁了四家公司，告倒闭两家”。于是，网民给00后职场人贴上了“仲裁侠”的标签。

有00后声称，自己工作一年仲裁了四家公司，告倒闭两家。（互联网）

一些职场“老兵”在网上为这些00后喝彩，夸赞他们的勇气，并感谢他们帮忙“整顿职场”，替敢怒不敢言者出口恶气。

反抗内卷，平视权威

00后之所以要“整顿职场”，与职场内卷有一定关联。中国职场上一些潜规则确实与内卷相关。周围同事都加班加点，努力进取，你也不好意思先走，只好留下来一起卷。

杜轩说，00后讨厌没有意义的内卷，比如为了博取老板眼球做没有意义的加班。

而00后反抗内卷的方法，不是躺平，而是硬怼甚至怒斥，直言不讳、毫不留情地表达与宣泄不满。敢怒敢言背后，是平视、甚至轻视权威。

不愿加班的00后讽刺老板。（互联网）

00后许灵并不觉得同辈有什么过于特殊的地方，“如果非要说的话，我们不再把用人单位看成一种权威，你可以选择我，我也可以放弃你”。

双向选择、捍卫个人权益固然没错，但平心而论，若网上那些“整顿职场”的聊天记录与自我分享属实，一些00后表达诉求时的遣词用字未免过激。

选择态度强硬、不卑不亢是立场问题；诅咒、讽刺、辱骂上级则是涵养问题。后者无论是不是在职场，都不应该被鼓励。部分网民看到00后讥讽侮辱领导，一味地欢呼叫好，只会助长这种不尊重他人的言语。

一些00后诅咒、辱骂他人的行为不该被鼓励。（互联网）

“整顿职场”的条件

00后凭什么“整顿职场”？有媒体分析，社交媒体泛滥的时代，00后获取信息更加迅速娴熟，渠道也更多样化。掌握的信息越多越快，意味着选择增加，不少00后可以灵活就业、频繁跳槽换工作，对老板敢怒敢言，是因为心里清楚“还有下家”。

此外，00后的成长轨迹与中国经济高速增长轨迹基本重合，这代人的成长环境更加优越，他们的父母大多数是70后，家底也更加殷实。有网民点破，00后之所以能那么硬气，主要是因为父母有钱，自己不用为五斗米折腰。

一个相关的原因是，00后刚步入社会，没有太多经济负担，大部分也尚未成家。一名00后在辞职信中就说得明明白白：“我不像那群有家室有房贷的人一样，生活压力让他们唯唯诺诺，小心翼翼。我没有老婆孩子要抚养，能让我牵挂的只有父母，你笑我年轻气盛，我还觉得你工作死板，所以抱歉了，老子辞职。”

网上流传的一封00后辞职信。（互联网）

中国一大型企业人事部经理于淼说：“每一届毕业生刚步入社会时都浑身带刺，很多人都是经历过社会的‘毒打’、背上车贷房贷后才变得‘乖巧’。未来，他们能够保持这股子锋芒才是真正难得的。”

还能“整顿”多久？

一些00后动辄“炒掉老板”，为一年跳槽三四次沾沾自喜，但这样做的代价是无法积累深厚的技能与人脉，对未来发展未必有益。况且，频繁跳槽的机会，或许也越来越少。

中国官方统计数据显示，今年高校毕业生规模1076万人，首次突破千万，他们绝大部分都生于千禧年。随着中国经济增速放缓、就业市场前景不明朗，00后找工作将越来越困难。

高校毕业生数量激增，但互联网“大厂”缩招与裁员的消息频传。今年4月，中国16岁至24岁青年的失业率已达18.2％，是有历史数据以来的最高。凤凰网昨天的一篇报道称，一些985、211大学的硕士博士找工作都有问题，最后无奈前往小县城入职基层岗位。

智联招聘《2022大学生就业力调研报告》数据显示，截至4月中旬，在有求职计划的应届毕业生中，仅46.7％已收获Offer（录取通知）。

“整顿职场”的00后或许只是一小部分响亮的声音，和80、90后一样的“打工人”才是沉默的大多数。而那些有条件、有底气“整顿职场”的00后，间接影响了同辈人的就业机会。已经有企业对00后有不良印象，担心难管理、惹官司，索性拒绝招聘00后。

无论如何，随着00后扛起更多负担，“整顿职场”这一现象可能会消失，或以另一种形式在下一代人身上体现。

每代人都有各自的挑战以及热血时刻，也有属于自己的时代使命。真正的硬气并非“整顿职场”，而是通过实际作为，做出有益社会的贡献。