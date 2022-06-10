中美防长就台湾问题阐明立场

中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀今天（6月10日）下午在新加坡举行会谈，双方就台湾问题阐明立场。中方发言人形容，双方进行了“坦诚、积极、富有建设性的战略沟通”。

魏凤和在步出会场时，有媒体询问会谈进行得如何？魏凤和回说：“顺利。”

中国国防部新闻发言人吴谦在会谈结束后的吹风会上说，魏凤和在会谈中重申中方在台湾问题上的坚定立场，表明如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将“不惜一战，不惜代价”、坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整，并警告任何“以台制华”是不可能得逞的。

吴谦也说，关于乌克兰问题，魏凤和表明，中方始终秉持客观公正立场，为劝和促谈作出积极努力，但如果谁想在乌克兰问题上借题发挥，损害中方权益，中国必将坚决反制。

根据美国国防部发出的新闻稿，美中防长讨论了两国防务关系和区域安全议题。

新闻稿说，奥斯汀讨论了关于有必要负责任地管控竞争和维持沟通畅通的事宜。奥斯汀也强调，中国解放军参与实质性对话，以改善危机沟通及降低战略风险的重要性。奥斯汀也与魏凤和商讨了全球和区域安全议题，包括朝鲜问题及俄罗斯未经挑衅入侵乌克兰。

在台湾问题上，奥斯汀向魏凤和重申，美国承诺奉行长期以来的一个中国政策，这项政策以《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证为指导。奥斯汀重申，台湾海峡维持和平稳定的重要性，并呼吁中国大陆保持克制，避免采取动摇台海稳定的行动。

这是奥斯汀和魏凤和首次面对面会谈，两人今天谈得比预定时间超出约半个小时。