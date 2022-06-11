蔡英文：台湾与乌克兰一样不屈服于压力

台湾总统蔡英文说，尽管威胁与日俱增，台湾和乌克兰一样，不会屈服于压力，有决心捍卫“我们的国家和民主的生活方式”。

综合中时新闻网和《自由时报》等台媒报道，蔡英文昨天在哥本哈根民主高峰会发表题为“台湾：全球民主联盟不可或缺的伙伴”的视讯演说时，作出以上表述。

她说，乌克兰人民捍卫国土和民主的英勇精神启发了所有人。台湾有幸能在协助乌克兰人民奋勇抗敌的共同努力中扮演一定的角色。看着世界的另一端，对抗威权扩张主义的前线，民主国家被施以暴行，台湾和乌克兰一样，不会屈服于压力。 “尽管威胁与日俱增，我们决心捍卫我们的国家和民主的生活方式，我们相信，如同乌克兰，我们的决心将获得其他民主国家的支持。”

蔡英文表明，维持民主及区域和平安全仍将是台湾的优先要务，台湾致力与区域和全球伙伴共同达成这个目标。

蔡英文指出，威胁和胁迫都不会动摇台湾走向世界的决心。台湾及其人民已准备好强化与欧洲及全球民主国家在所有共享利益领域的合作。台湾不断致力对抗威权势力，因为拥抱民主是台湾的核心价值。民主或许不完美，但已成为台湾人民认同中不容妥协的一部分。

她认为，这份决心让台湾得以迎击挑战，也筑成一道防火牆，防止内外势力试图破坏台湾的民主体制。台湾非常乐意分享对抗威权势力的经验，也已经准备好深化与理念相近国家的合作，捍卫自由民主世界的秩序。