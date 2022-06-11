唐山女子围殴事件：全部九名涉案人员已落网

中国河北省唐山市公安局路北分局今天下午（11日）通报，在江苏警方的协助下，唐山警方在江苏抓捕在唐山路北区某烧烤店涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人事件的最后一名涉案人员。至此，该案九名涉案人员已全部归案。

据唐山市公安局路北分局消息，6月11日下午，在江苏警方协助下，唐山警方将在某烧烤店涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人案件中最后一名涉案人员沈某俊抓获。至此，该案九名涉案人员已全部归案。案件正在进一步侦办中。目前，受伤女子伤情稳定。

唐山市公安局路北分局早前通报，为尽快将在烧烤店涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人事件的涉案人员抓捕归案，唐山公安机关抽调精干力量组成抓捕组赶赴江苏，在江苏警方的大力支持配合下，于6月11日上午将陈某亮、马某齐等三名涉案人员在某检查站抓获。当时已抓获八名涉案人员，另一名涉案人员正在全力抓捕中。

唐山市公安局路北分局今天凌晨通报，昨天（10日）当地一家烧烤店发生涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人事件，五名涉案人员已被捕，目前正全力追捕四名涉案外省人员。

综合中国央视新闻和中国新闻网等报道，网民发布网贴称河北唐山机场路一家烧烤店多人起冲突，疑因一名男子酒后搭讪一名女子，后多人对女子进行殴打。

据唐山市公安局路北分局消息，经唐山警方连夜开展工作，继抓获涉嫌在烧烤店寻衅滋事、暴力殴打他人案件两名主要犯罪嫌疑人之后，6月11日凌晨，又抓获李某瑞等三名涉案人员。同时，唐山公安机关已组织警力赴外省对其他四名外省籍涉案人员进行抓捕。

根据网民上传视频，烧烤店监视器录下了完整过程，一名男子靠近几名女子的餐桌，并触摸一名女子背部，女子躲开严拒后，男子竟动手殴打女子，随后有多名同伙男子加入；同行女子上前劝架也被打，还有男子拿起椅子就朝女子丢过去。

当事女子随后被拖到店外人行道，多名男子持续痛殴踢打，趋近欲解围的人也被打。女子浑身是血躺在地上奄奄一息，但多名恶男仍持续施暴。最后画面显示，同行女子逃逸，还有男子持酒瓶追去。

唐山市公安局路北分局昨天下午通报，2022年6月10日凌晨2时40分许，唐山市公安局路北分局机场路派出所辖区某烧烤店发生一起寻衅滋事、暴力殴打他人案件。唐山路北警方已锁定嫌疑人，目前正在全力实施抓捕。

唐山市委常委、政法委书记来广普也证实，上述案件嫌疑人已经锁定，公安部门正在抓捕。

唐山市公安局路北分局昨晚再发警情续报，称经唐山警方全力工作，6月10日发生在唐山市路北区某烧烤店涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人的主要犯罪嫌疑人陈某志、刘某被抓获归案。

经初查，案发时犯罪嫌疑人陈某志进入烧烤店内对正在用餐的四名女子中的一人进行骚扰并殴打对方，随后陈某志同行用餐人员刘某等冲入店内对受害人进行殴打，并将受害人拖至店外继续殴打。案发后，犯罪嫌疑人逃离现场。目前两名受伤女子正在医院接受治疗，伤情稳定，无生命危险；另两名女子伤势较轻未住院治疗。

当日，两名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人正在全力抓捕中。警方将严格依法处置，坚决维护受害者合法权益。