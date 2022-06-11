唐山官方要求从严从快依法严惩女子围殴事件

中国河北省唐山市官方昨晚开会强调，要对唐山市路北区烧烤店发生的寻衅滋事、暴力殴打他人恶劣事件，从严从快依法严惩。

据中国新闻网引述唐山市委机关报《唐山劳动日报》消息报道，6月10日晚，唐山市委书记、市疫情防控工作总指挥部总指挥武卫东主持召开全市疫情防控工作总指挥部会议暨重点工作调度会议。

会议强调，彻底铲除黑恶势力这一人民群众深恶痛绝的社会毒瘤，对烧烤店发生的寻衅滋事、暴力殴打他人恶劣事件，要从严从快依法严惩， 同时要举一反三在全市开展扫黑除恶专项斗争“回头看”。

会议强调，要全面加强社会治安综合治理，完善扁平化常态化应急指挥体系，推动公安警务力量融入基层网格体系，严厉打击各类违法犯罪行为，推进平安唐山建设，切实维护社会大局稳定。

中国官媒《人民日报》和央视新闻也就此事件发表评论。《人民日报》评论指此事件挑战社会秩序和大众的安全感。央视评论则认为扫黑需贯彻始终，不应存有盲区死角。

《人民日报》微博发布人民微评说，唐山这起群殴女子事件，令人震惊，不仅挑战了法律，还挑战了社会秩序，挑战了大众的安全感。被打女子仍在医院治疗，病床上的她们需要一个公道，全社会需要一个交代。尽快依法办理，让施暴者付出沉重代价，人们拭目以待！

央视新闻评论则说，6月10日凌晨，唐山市路北区某烧烤店发生涉嫌寻衅滋事、暴力殴打他人事件，监控视频记录下了这一光天化日之下的恶行。

评论说，暴行发生了这么长时间，警方终于抓到了两名行凶者。但人们还是心头沉闷：唐山这起恶劣事件究竟折射出了什么？扫黑除恶在一些地方到底有没有彻底？群众对当地的治安一直多有微词。

评论指出，黑恶势力是人民群众深恶痛绝的社会毒瘤，如果不彻底铲除，就会严重损害人民群众的安全感。对滋扰伤害人民群众平安生活的黑恶势力不可姑息。扫黑除恶必须持之以恒、彻彻底底，不能存在盲区、留有死角！只有以最快速度将所有的嫌疑人缉拿归案，依法严惩不贷，才能给受害者和公众一个公平正义的交代！

中共中央政法委机关报《法治日报）针对烧烤店打人事件发表评论，指社会戾气必须依法制止，施暴者必须受到法律严惩。

评论说，6月10日，唐山多名男子在烧烤店围殴多名女子一事，引爆网络。10日下午，唐山市公安局路北分局发布警情通报称，公安部门正抓捕唐山打人事件嫌疑人。视频中暴力围殴他人的画面，简直令人发指。

评论表明，法治社会，岂容如此目无法纪、蛮横猖狂？随意骚扰殴打女性，谁给的胆量和底气？从法律后果上来讲，无论是治安管理处罚法还是刑法，都对随意殴打他人、故意伤害他人身体的行为作出了明确的处罚规定。故意伤害他人身体、随意殴打他人情节恶劣的，更要承担刑责。

评论强调，无论何时何事何因，任何人都不该突破法律底线，践踏他人尊严，破坏社会和谐与公正。正如警方通报所说，警方绝不会放过任何一个违法犯罪人员。暴力与法治社会绝不“兼容”，社会戾气必须依法制止，施暴者必须受到法律严惩！