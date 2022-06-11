港保安局常任秘书料接掌特首办

消息人士透露，香港保安局常任秘书长叶文娟将出任特首办公室主任。

香港《星岛日报》引述消息人士报道，香港特区政府将在7月1日换届，保安局常任秘书长叶文娟将出任特首办主任，脱离公务员职系。

叶文娟在2019年10月21日起出任保安局常任秘书长，候任特首李家超当时正担任保安局局长，两人共事时合作无间。叶文娟将再与李家超合作，接替传将成为下任政务司司长的陈国基。

候任特首办公室在第六任特首当选后正式开始运作，至今年6月30日结束。港府调派公务员出任其中四个首长级职位，包括候任特首办公室秘书长、候任特首私人秘书、副私人秘书和新闻秘书，原行政署长郑钟伟出任候任特首办公室秘书长，但候任特首办公室主任一直空缺。

叶文娟在1987年7月加入政务职系后，在2015年4月晋升为首长级甲级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前民意汇集处、前运输科、前宪制事务科、前新机场工程统筹署、前贸易署及工业贸易署。

她在2006年9月至2009年9月出任卫生福利及食物局副秘书长（安老服务及社会保障）（后改称劳工及福利局副秘书长（福利）），在2009年9月至2013年7月出任保安局副秘书长，并从2013年7月起出任社会福利署署长，在2019年10月21日起出任保安局常任秘书长至今。