上海疫情期间停职问责干部郇秀志已官复原职

上海今年4月在发放各省捐赠的蔬菜礼包时，出现蔬菜腐烂毁损和被不法分子乘机倒卖的情况，引起舆论关注。上海市纪委监委当时曾对相关责任人追责。昨天有中国媒体注意到，在该事件中被“停职检查，党纪立案，接受进一步调查”的宝山区张庙街道办事处副主任郇秀志已经“官复原职”，以原职务出席活动。

根据新黄河客户端消息，据上海市宝山区张庙街道社区党群服务中心公众号“异香张庙微社区”前天（9日）发布的动态，区检察院党组书记、检察长杨永勤一行当天上午到张庙街道开展工作调研。街道党工委书记孙晋、党工委副书记王燕华、办事处副主任郇秀志等陪同调研座谈。

这一消息意味着，一个多月前被停职检查的郇秀志已恢复原职务。

“廉洁上海微信”公众号今年4月27日发布消息，上海市纪委监委对在保供物资采购发放中失职渎职典型问题进行公开通报：宝山区张庙街道办事处副主任郇秀志、杨成，社区党群办主任欧阳智在负责发放兄弟省捐赠的蔬菜礼包过程中，对部分蔬菜礼包未及时发放导致腐烂毁损负有责任，造成严重不良影响。

此外，郇秀志对兄弟省捐赠的蔬菜礼包部分被不法分子乘机倒卖负有责任，造成极其恶劣的社会影响。郇秀志、杨成、欧阳智三人均被责令停职检查，并被党纪立案，接受进一步调查。上海市纪委监委强调，要严肃追究、彻查到底。

公开资料显示，现年56岁的郇秀志是山东莒南人，大学，文学学士，1987年9月参加工作，2002年11月加入中国共产党。曾任上海市宝山区文化馆联合党支部书记、上海市宝山区友谊路街道办事处副主任、上海市宝山区文化和旅游局副局长等职。