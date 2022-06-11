中国海关总署提示警惕登革热疫情传播

近期菲律宾、新加坡、马来西亚等东南亚国家通报登革热疫情，中国海关总署发最新通知，要求各海关将对来自相关国家的人员加强检疫查验，警惕登革热疫情传播。

中国海关总署昨天（10日）发布通知，要求各海关将对来自上述国家（地区）的人员加强检疫查验，对申报有异常的交通工具进行重点排查，对无有效灭蚊证明的航空器，要求运营单位按照规定程序实施除虫处理，对染有登革热的船舶，没有完成除虫处理之前，要求船舶与陆地和其他船舶的距离不能少于400米。

此外，对来自上述国家（地区）的船舶、集装箱、货物、行李物品、邮件、快件等实施卫生检疫时，海关总署要求发现蚊虫的必须按照规定严格监督实施除虫处理，并在口岸区域内开展蚊类监测工作，监督指导各口岸运营单位清除蚊虫孳生地。

海关总署还提示出入境人员应提高风险认识，注意防范蚊虫叮咬，做好个人防护 ；出入境途中如出现发热、头痛、肌肉和关节痛及皮疹等症状，及时告知交通工具乘务员；健康申报时应如实向海关申报，以便海关卫生检疫人员开展检疫排查，帮助旅客尽快获得诊治。

据第一财经报道，一位传染病专家说，现在对于传染病大部分的关注度都转移到冠病了，对其他疾病的监测可能有所放松，这个时候更应该要引起警惕。

深圳第三人民医院院长卢洪洲教授说，登革热潜伏期三至15天，多数为五至八天，临床表现为急性起病，程度可从轻度发热到高热不等，同时伴有严重头痛、肌肉和关节痛及皮疹，面、颈、胸部潮红，严重者可因休克或其他重要脏器损伤导致死亡。

他认为，尽管中国存在登革热输入性风险，但从中国目前实施的全部入境隔离14天来看，绝大部分已经超过了登革热病毒发病的潜伏期，只要做好防蚊措施，输入性风险不大。

登革热一般在东南亚、南美等气候炎热的地区较为高发，在中国广东、云南、福建、海南等南方地区也曾多次暴发疫情。专家提醒称，登革热容易被误诊和漏诊，需要加强医务人员的培训，还要做好防蚊灭蚊工作。