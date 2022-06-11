台驻日代表：一旦开放观光就不应该隔离

台湾驻日代表谢长廷昨天（10日）说，台湾基本上需要等到疫情下降才可能对外开放观光，他也认为，一旦开放观光，就不应该再维持隔离政策。

据台湾中央社报道，谢长廷在与台湾驻日媒体记者茶叙时，被问及台湾何时开放外国人观光客问题时说，此事他不能代答，但基本上疫情要下降才可能开放，如果疫情处于高原期或还在上升中，是不可能开放的。

他说，他的看法是，台湾的疫情目前还在高原期，虽然有微降，但还是在高原期，如果是疫情下降才有可能考虑开放，全世界都如此。

谢长廷续称，一旦开放观光，就不应该隔离，若开放观光还维持隔离检疫政策，会对观光客有很大的不便。

他说，有关是否开放外国观光客入境，这个问题在台湾内部仍有一定敏感性，仍取决于台湾民众舆论而定。如果舆论倾向于不要那么快开放，那么台湾开放的时程会就会稍微较慢。但他也观察到，台湾也有舆论认为应该快一点开放，因为当世界都往着开放的方向前进，若台湾仍不对外开放，就无法与世界同步。

报道称，谢长廷经常到东京以外的城市参访，了解到这些地方都很期盼台湾观光客早日来访。他说，他看到有许多城市的机场等地方都在准备着欢迎观光客的带来，尽管今天外国观光客还未正式入境日本，日本的机场观光客仍不多，但都已将货品补足蓄势待发。