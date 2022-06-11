朱立伦再谈九二共识：求同存异尊重各自表述

台湾在野国民党主席朱立伦今天（11日）结束访美之行，早前称“九二共识”是“没有共识的共识”的朱立伦再谈及“九二共识”时说，“九二共识”的精神是求同存异，对于双方没有共识的部分相互尊重、各自表述。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，朱立伦今天在“访美之旅结束-访台”记者会上说：“国民党是创立中华民国的政党，永远捍卫中华民国，维护民主制度、反对台独，希望能守护台湾，两岸能够和平交流。”

朱立伦强调，“九二共识”当时最重要的精神就是求同存异，对于双方没有共识的部分相互尊重、各自表述，希望两岸能持续交流沟通，对于认知不同的部分持续努力，希望两岸能够和平，但“国民党永远捍卫中华民国，这件事绝不能改变”。

他续强调，所有国民党的立场都是按照党章走，保卫民主自由是目标，希望构建和平、安全和繁荣的台湾，“亲美就是亲民主、亲自由”，这从过去到未来都不会改变；国民党也不希望因为任何战争、冲突，再造成两岸人民的伤害，“任何想伤害中华民国，包含‘台独’和一国两制，都完全不能接受”。

谈及中国大陆军机绕台时，朱立伦说，他和美国学者交换意见时，多次被问到这个问题，他也多次强调，当台湾每一次遇到同样的问题时，国民党都是强烈表达不满和抗议，两岸要和平、要交流，不需要有这样的军事干扰，每一次绕台、扰台都会造成民众的反弹，对两岸之间的和平没有任何帮助。

被问及这次访美要给自己打几分时，朱立伦说，他不给自己评分，但愿意持续努力，第一个最重要的是要让全世界了解国民党是守护台湾、爱台湾政党，是为了民主自由和维持和平的政党，不要再被错误标签指国民党“亲中反美”、“不爱台湾”的政党，他强调国民党“护台湾、保民主、拼未来”。

此外，针对莱猪议题和对台美经贸合作，朱立伦强调，国民党坚持食安立场，完全不会受到影响；美方很清楚，国民党是针对莱猪，不是针对美猪，也没有针对美国，不要让台湾的政党竞争把国民党标签化。

朱立伦说，他也告诉美方，希望台湾能够加入印太经济架构（IPEF），以及目前要推动的台美21世纪经济倡议，他重视对台湾有利的实质内容，而非只是一个倡议，看不到实质关税或市场开放的议题；他重申，这不是对美方提出的框架有意见，而是他自己有必要表达立场，他的出发点都是对台湾有利的。