林郑月娥无悔修订逃犯条例 坚持政港府无过失惟解说不足

香港特首林郑月娥表明，从不后悔修订《逃犯条例》，并认为港府推动修例没有过失，但存在解说沟通不足之处。

林郑月娥今早（11日）接受香港电台节目《星期六问责》访问时，发表上述看法。

林郑月娥回顾任内施政时认为，修订《逃犯条例》是有需要的，因为是履行国际责任，避免令香港成为逃犯天堂，但她从来没为修例感到遗憾，并认为港府有过失，反而是有勇气去处理长期不处理的问题。

她说，当时致歉是因为政府的解说及沟通工作做得不好，主事的官员没有认真解释，尤其涉及法律文件，那几个月错失与市民解释的机会，到后期已太迟。直至今日，港府的沟通及解说工作仍做得不足，因此她在去年的《施政报告》中提到，要提升管治，除了架构重组，亦要在施政中，提升政府的解说及沟通能力。

不过，林郑月娥为不少年青人在反修例事件中被捕感到痛心，但认为港府必须依法办事。她说，如果让年青人认为以暴力解决问题，可以逍遥法外，对法治的冲击会好大。惩教署已协助这些年青人更生，而且具有成效。

总结五年任期，林郑月娥说，对还有约20天便卸任感到如释重负，过去五年确实过得充实，但香港过去三年因冠病疫情影响经济民生等令她可以“正经做事”的时间仅两年，因此感到可惜。

林郑月娥今年4月宣布不寻求连任。对此，她说，在去年3月已向中央政府表达不连任意愿，但为何不一早公开说明，是要避免“人走茶凉”影响管治，因此到特首选举提名期开始后才公布决定。

不过，林郑月娥说，只要留意她的工作、说话，已知道她已一早铺排离任，她每一次离开工作岗位，都会铺排好工作给下任或开展对香港有利的工作，如2016年争取成立香港故宫文化博物馆。

林郑月娥说，卸任后暂时未有其他工作，但一定不会考虑成立智库，因为等于干预或影响新一任特区政府的工作，并强调没有个人野心担任全国政协副主席，但可以去推广香港的优势、分享管治体会及香港前景等，亦可到公务员学院授课。