台农委会主委批大陆禁运石斑鱼 不排除向世贸申诉

中国大陆海关总署昨天（10日）发布通知，将从本月13日起，暂停台湾石斑鱼输入大陆。台湾农委会主委陈吉仲今早（11日）召开视讯会议表达抗议，并称不排除向世界贸易组织（WTO）申诉，同时宣布启动三大措施辅助渔民。

据中国大陆海关总署官网消息，海关总署动植物检疫司去年以来，多次从台湾输大陆石斑鱼中检出孔雀石绿、结晶紫禁用药物，还检出土霉素超标。为防范风险，保护消费者身体健康和生命安全，依据大陆相关法律法规和标准，兹决定自2022年6月13日起暂停台湾石斑鱼输入大陆。

各海关自2022年6月13日起暂停受理台湾石斑鱼报关，并及时将上述情况通知辖区内相关企业。

综合台湾《自由时报》《联合报》等报道，继凤梨、释迦、莲雾后，中国大陆指在台湾石斑鱼发现禁药，自13日起全面禁止输入，台湾石斑鱼年产约2万吨，去年外销6681公吨，中国大陆就占6121公吨，占外销总量的91%，每年外销中国大陆的石斑鱼数量占整体年产量约三分之一。

台湾农委会主委陈吉仲回应大陆上述通知时说，昨晚第一时间收到中国大陆片面从13日开始暂停台湾石斑鱼，这是一而再、再而三的情形。全世界所有的规范针对农渔畜产业用药超标，农药超标顶多就是这批货禁止进口或退运，没有把所有产品都直接禁止输入，中国大陆违反相关的国际贸易规范。

陈吉仲说，石斑鱼品质非常的好，去年中国大陆虽然通知总共检测了三到四次，台湾立刻在生产端追查，完全没有找到类似的情事，也有具体的回应。针对中国再次不依国际规范来针对两岸的农渔畜产品，台湾会在近日再次把所有科学根据，透过两岸的动植物检疫管道，提供给大陆，希望他们可以尽速回应。

他表明，希望中国大陆可正面回应上述提供的科学根据，让台湾重新输出石斑鱼，否则台湾不排除到WTO再次来针对这个议题做申诉。

陈吉仲说，过去两年中国大陆受疫情影响，台湾石斑鱼外销大陆的部分已经减少，农委会也调整内外销比例，从过去每10条台湾生产的石斑鱼，就有至少七条卖到中国，现在内外销比为3对2。

另依照去年外销情况，到今年5月卖到中国与香港有3059吨，目前还有3600公吨会努力推动相关行销与促销，台农委会将推动三大措施，包括：一、辅导渔民延后上市，提供饲料补助及低利贷款等措施，目标1000公吨；二、加强电商平台促销鼓励消费者购买，增加内需与采购量，目标1600公吨，以稳定石斑鱼价格；三、加工冻储及外销奖励措施，目标1000公吨，分散市场供应量，强化海外市场拓销，今年下半年以外销300公吨为目标，锁定美国、纽西兰、加拿大及欧盟等既有与潜力市场，辅导业者与当地百货、超市、餐饮等通路合作办理拓销活动，并提供海外拓销奖励，降低外销业者因为疫情所需负担的高成本，提高外销数量。

陈吉仲也说，目前已在石斑鱼的主要产区屏东跟高雄设立好大型冷冻加工区，就是为了之后可以销往欧美的水产品。