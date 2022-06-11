唐山女子围殴事件：打人男子陈某志公司执照已被吊销

中国河北省唐山市路北区烧烤店昨天（10日）发生的寻衅滋事、暴力殴打他人事件，涉案的主要犯罪嫌疑人陈某志被指是水产养殖公司老板，他的公司执照已被吊销。

据上游新闻报道，6月10日，唐山打人事件引发关注。唐山市警方通报，涉案人员陈某志、刘某、李某瑞等八人已被抓获。当地市民爆料，打人者陈某志是水产养殖公司老板。

天眼查App显示，陈某志关联的水产品养殖公司因开业后自行停业连续六个月以上 ，于去年3月25日被吊销执照。该公司成立于2016年6月，注册资本50万元人民币（下同，约10万3452新元），由陈某志全资持股，李某瑞任监事。

另据红星新闻报道，红星资本局6月11日拨打天眼查APP上显示的陈某志电话，该电话处于关机状态。

此外，陈某志还持有一家文化传媒公司30%的股份。该公司因未公示年报、通过登记的住所或者经营场所无法联系，数次被列入经营异常名录。

资料显示，陈某志于2020年因不当得利纠纷被河北省唐山市中级人民法院强制执行，执行标的3万4281元人民币。后因全部未履行，法院将他列为失信被执行人，并被限制高消费。此外，陈某志2018年两度被法院强制执行并限制高消费，关联案件均为机动车交通事故责任纠纷。