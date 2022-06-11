北京新增61起本土病例 均与天堂超市酒吧相关

北京近期通报涉及天堂超市酒吧的聚集性疫情，今天（11日）通报的61起本土病例均与酒吧相关，显示北京市社会面依然存在隐匿传播风险。

综合中国新闻网、彭博社、央视新闻等报道，北京卫生健康委今天通报，北京市昨天新增36起本土确诊病例和25名无症状感染者，61起病例均与位于朝阳三里屯的天堂超市酒吧相关。到目前为止，北京至少有13个区报告了与该群聚性疫情有关的阳性病例。

为了阻断传播链，朝阳区的几个街区已经恢复了大规模检测，涉天堂超市酒吧已判定密接4402人，次密52人，均已落实管控措施。由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增大了疫情防控难度，预计未来有出现续发感染者的可能。

北京市朝阳区昨晚也宣布，对全区酒吧、网吧、KTV、剧本杀等娱乐场所进行停业整顿，相关行业纳入重点行业人员防疫管理。

另外，有鉴于新发现的病例中有三人住在北京环球度假村的员工公寓，北京环球度假区昨晚发布消息称，为保障游客及员工的健康和安全，配合政府部门防疫工作，北京环球度假区将继续关闭。

天堂超市酒吧工体店、北京总店于6月6日恢复营业，在恢复营业不久后，6月9日至10日北京就有多个地区接连通报多名阳性病例，均在6月6日到访刚刚恢复营业的天堂超市酒吧。纵观流调轨迹，有人为了光顾酒吧，坐公交往返超100公里，有人曾执飞往返北京与广州的航班，有人一晚光临多间酒吧夜场等，让“天堂超市”成为社会关注北京疫情的新焦点。

6月9日，北京市朝阳区发布紧急通知，要求6月6日以来到访过天堂超市酒吧（工体西路6号）、天堂超市酒吧（工体北路13号）、One Third 酒吧（工体西路6号）等地的人员立即主动报备，同时本人及同住人居家不外出。

6月10日，团购app页面显示，天堂超市工体店目前已暂停营业。