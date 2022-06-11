港律政司长郑若骅以不置可否回应留任提问

针对是否留任新一届香港特区政府，香港律政司司长郑若骅的回应是，“不置可否”。

港府换届在即，郑若骅的去留是焦点之一，但她今天（11日）在香港NOW新闻台节目《大鸣大放》上表明，不评价个人过去五年的表现，但强调律政司上下均尽心工作及推广法治，并以“不置可否”回应留任问题。

郑若骅说：“我不敢评价我本人，不是我自己一人，我跟我的同事都很尽心做好工作，基本职责是提供法律意见予政府，检控工作、起草法律的工作一直在做。最近五年我们特别做的是‘愿景2030聚焦法治’，这令我们更能推广法治。

对于这次是否为郑若骅最后一次以律政司司长身份受访提问，她说：“这条问题很难回答，因为我不能确认，又不能否认，所以我只能说不置可否，所以我相信适当时候，大家就会有答案。”

郑若骅认为，律政司未来要继续加强大众对法治的理解，认识宪法、《基本法》及国家安全观念，并巩固香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位。

香港回归25年，亦是《基本法》生效25年。律政司司长郑若骅说，香港一直按《基本法》有效落实“一国两制”，她非常有信心香港的资本主义制度及普通法制度在回归50年后仍然不变。

郑若骅说：“从法律概念去看，《基本法》第五条列明，我们的资本主义制度及生活方式不变、50年不变，没有说50年后要变。其次，我们用常理去看，如果我们‘一国两制’实行得好，即我们‘一国两制’的初心，做到维护国家统一，香港繁荣稳定亦做到，实行得好的事情，为什么会变呢？毋须要变。”