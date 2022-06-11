上海官方回应基层干部官复原职：已作党纪处分停职检查自行终止

针对上海疫情期间被停职问责的街道副主任郇秀志官复原职的消息，张庙街道发布通告回应称，依据有关规定，已给予郇秀志党纪处分，对其作出纪律处分后，按照相关规定，停职检查决定自行终止。

根据央视网消息：“异香张庙微社区”公众号发布的通告说，郇秀志4月27日被责令停职检查，并被党纪立案，接受进一步调查。

经调查，郇秀志作为张庙街道分管保供物资的领导，在发放保供物资过程中，虽在收到保供物资后进行了布置分配，并进行了一定的督促，但对相关单位的物资发放及剩余物资的后续处置情况未进行闭环跟踪落实，对部分蔬菜腐烂毁损及被不法分子趁机倒卖负有领导责任，其未正确履行职责的行为违犯了中共党纪。

依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，已给予郇秀志党纪处分。对其作出纪律处分后，按照相关规定，停职检查决定自行终止。期间，郇秀志同志作了深刻检讨，并主动服从安排，积极投身抗疫一线。

上海今年4月在发放各省捐赠的蔬菜礼包时，出现蔬菜腐烂毁损和被不法分子乘机倒卖的情况，引起舆论关注。上海市纪委监委4月27日对在保供物资采购发放中失职渎职典型问题进行通报：郇秀志对兄弟省捐赠的蔬菜礼包部分被不法分子乘机倒卖负有责任，造成极其恶劣的社会影响。郇秀志等三人均被责令停职检查，并被党纪立案，接受进一步调查。上海市纪委监委当时还强调，要严肃追究、彻查到底。

昨天有中国媒体注意到，被停职检查的郇秀志已经“官复原职”，以原职务出席活动。