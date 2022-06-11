加拿大防长再批中国军机行为不专业令人担忧

加拿大防长阿南德（Anita Anand）今天（11日）再次批评，中国在朝鲜附近骚扰加拿大巡逻机的举动“非常令人担忧和不专业”。

据路透社报道，阿南德在新加坡参与香格里拉对话会的场边对话期间说，加拿大政府已通过外交渠道向中国提出这个问题，但她拒绝透露是否已在对话会上向中国国防部长魏凤和提及这个问题，仅说，“我在这里正与一些同行会面”。

阿南德说，中国军机对加拿大军机的拦截是非常令人担忧和不专业的行为，加拿大需要确保加拿大飞行员的安全保障不会受到威胁，尤其是他们只是在按照联合国认可的任务要求对朝鲜进行监测。

加拿大军方上周指，中国军机在4月26日至5月26日间，多次飞近加拿大皇家空军CP-140极光号远程巡逻机；当时加拿大军机正在执行“霓虹行动”（Operation Neon）。“霓虹行动”由多国共同参与，负责监督对朝鲜制裁行动的实施情况。

中国官方则回应，中国军队一贯基于国际法和国际惯例，按照安全规范和专业操作要求，开展相关行动，决不允许任何国家打着“航行自由”的旗号侵犯中国主权和安全。中国国防部还称，加拿大军机以执行联合国安理会决议为借口，加强了对中国的侦察和"挑衅"，危害了中国的国家安全。

美国防长奥斯汀今早也在出席香会期间提到，中国与其他国家的飞机和船只之间“相遇”方式不安全且不专业，次数的增加“令人震惊”。上个月，一架中国战斗机还在南中国海地区拦截了一架澳大利亚军事侦察机。