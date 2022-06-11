唐山女子围殴事件：涉案施暴者至少一人有前科

中国河北省唐山市路北区烧烤店昨天（10日）发生的寻衅滋事、暴力殴打他人事件引发关注。针对此事，唐山市涉黑涉恶举报中心工作人员今天（11日）透露，目前公安机关已抓获八名涉案施暴者，至少一人有前科劣迹。

据《南方都市报》报道，目前两级政法机关已集中力量办案，彻底查实查清相关人员前科。唐山市正进行常态化扫黑除恶，“一露头就打狠打掉它”。

上述工作人员也说，感谢全国各地对此案的关心。“大家对事件的关心，是对犯罪分子的恨，是对唐山的帮。很多人从唐山大地震认识了唐山，从那时至今，唐山很多街头标语的前两个字，仍然是‘感恩’，这件事的发生也给唐山擦亮了眼。”

另据每日经济新闻报道，河北省妇女联合会（简称河北省妇联）受询时公开事件最新进展。

接线工作人员说，事件发生后，河北省妇联第一时间协同唐山当地基层妇联，以及相关部门了解情况，唐山市妇联当时已确认受害者的情况，后续会根据受害者的要求和需求提供帮助，同时河北省妇联目前也在密切关注相关情况。

对于被打女子目前的治疗情况，河北省妇联接线工作人员说，考虑到警方侦办案件的情况，以及受害者个人隐私的问题，仍需等待更多公开信息发布。

作为由中国妇联主办的报刊，《中国妇女报》曾在昨晚评论此事称：“不严惩不足以平民愤，不严惩不足以抚伤痕，不严惩不足以护尊严，不严惩不足以儆效尤，不严惩不足以树法威。”