港委任五资深大律师 郑若骅吁加强法治精神

香港终审法院今天举行资深大律师委任典礼，委任五人成为资深大律师，香港律政司司长郑若骅呼吁五人与其他法律界人士共同努力，协助加强法治精神。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港资深大律师任命仪式今天在终审法院举行，委任温狄芹（Mairéad Rattigan）、马嘉骏（Johnny Ma）、唐思佩（Sara Tong）、李颂然（Tony Li）、钟伟滔（Victor Joffe）五人成为资深大律师。

郑若骅在致辞时提到，五人获得公众认可，奠定他们在法律界职业生涯的里程碑。今年是2015年来委任最多资深大律师的一年，香港资深大律师人数达104人，其中12人女性，占全港资深大律师的11.5%；而香港1491名大律师中则有31%为女性。

郑若骅忆述她是第五名获委任资深大律师的女性，12名女性资深大律师当中六名是在过去五年来获委任，可见委任制度以“用人唯才”为首要原则，合乎公众利益。

郑若骅认为司法界、法律界和公众均对资深大律师寄予厚望，而在这个在香港或海外都存在许多误导性的资料或言论的时代，深信资深大律师可勇敢地发声，驳斥任何错误的指控，并清楚及理性地向全世界解释香港法治的实践情况，希望五人可与其他法律界人士共同努力，协助加强法治精神，鼓励其他人追随其脚步去追求卓越。

香港首席法官张举能在致辞时则透露，今年共有17人申请获委任成为资深大律师，最后只有这五名大律师获委任，但已是自2015年以来最多的一次。他重申，资深大律师固然有责任在办案时秉行公义，以及对培训后辈有所承担，作为大律师界的领导者。

张举能说，资深大律师在维护法治和司法独立上担当重要角色，加入这个行列，意味着要率领和支持大律师在关乎法治、司法独立和其他影响香港法律制度的事情挺身发言。