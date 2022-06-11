钟南山：异种疫苗作序贯接种可提高免疫效果

中国工程院院士钟南山建议，用异种疫苗加强免疫，在两针灭活疫苗基础上加用亚单位蛋白疫苗或腺病毒疫苗或信使核糖核酸（mRNA）疫苗，来减少重症、死亡率和染疫率。

据中国新闻网报道，为期三天的第十四届中国生物产业大会（简称生物大会）10日在广州国际生物岛拉开帷幕。钟南山说，中国坚持“动态清零”总方针，关键要做好三点：疫情要防住，经济要稳住，发展要安全。

据钟南山介绍，截至目前，全球共有38种获得 WHO批准临床应用的冠病疫苗，可分为五大类：灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、亚单位蛋白疫苗、mRNA疫苗、病毒样颗粒（VLP）疫苗。

钟南山称，全球现有上市的冠病疫苗都不足以高效预防奥密克戎感染，而且突破感染者的病毒载量高、感染性强。他建议，可使用异种疫苗作序贯接种（指间隔接种或交替接种不同技术路线的疫苗），以达到中国“动态清零”政策提出的“不仅要减少重症率、死亡率还要减少感染率”。

他认为，异种疫苗加免（在两剂灭活疫苗基础上加用亚单位蛋白疫苗/腺病毒载体疫苗/mRNA疫苗），免疫效果明显提高。

钟南山透露，自己打的第三针是（国产）智飞重组蛋白冠病疫苗；在治疗方面，中国已研发出3CLpro抑制剂、SiRNA(短干扰RNA)、中药单体、抗体治疗等。

钟南山认为，面对疫情要做到科学管理、科学预防、科学治疗。其中，广州在应对今年4月两波奥密克戎疫情中提供了管理经验：常态化核酸检测，划分“三区”（封控区、管控区、防范区）进行网格化管理，以及利用（健康码）“黄码”兜底重点人群，按照这三个方案，奥密克戎疫情防控更快、影响更小。