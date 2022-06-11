台湾15日起缩减入境旅客检疫期

台湾中央流行疫情指挥中心今天（11日）宣布，从本月15日零时起，缩减入境旅客的检疫期，从原有的7+7减至3+4。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天宣布，考量国际境内疫情及防疫与医疗量能，并促进经济及社会活动与国际必要交流，自6月15日零时起，于调控入境一定人数总量（初期以每周2.5万人次为原则）为前提下，入境旅客居家检疫将由7+7改为3+4，也就是三天居家检疫及检疫期满后接续四天自主防疫，取消原有的七天自主健康管理。

被问到9月开放旅行社组团的时间表可否提前，陈时中回应说，这两年的防疫是摸着石子过河，一步一步谨慎往前走，边境从14天、10天、七天再变成3+4，是很大一步；也做了人员管制，现在每周入境约1.8万至2万人次，未来放宽为2.5万人次，代表每周多了5000至7000人次入境，防疫旅馆、防疫计程车、管制措施等都要观察。如果成功，加快脚步的可能性就加大，但仍要一步一步往前走。

6月15日起实施的新防疫条例，还包括长程航班机组员若打完三剂疫苗，返台后的检疫措施从3+4改为0+7。

陈时中说，机组员的染疫率非常低，代表管理上可见到成效，且大部分人也打过三剂疫苗，长期做高强度限制，对机组员身心都有不好影响。

长程航班组员接种满三剂疫苗后可以筛代检，入境后进行七天自主健康管理，入境后PCR检测，之后每两天快筛或PCR检测。未接种追加剂的长程机组员，入境后维持三天居检与四天自主健康管理。

指挥中心今天也宣布，将从本月13日起取消快筛试剂实名制的单双号购买限制。

指挥中心在4月28日第一轮快筛试剂实名制采购，后在6月6日实施第二轮快筛试剂实名制采购，并将每天于药局贩售的数量从78份增至117份，让更多有购买需求的民众能买到平价的快筛试剂。且因为当时家用抗原快筛试剂的货源不够充裕，因此比照口罩实名制1.0初期，以身分证字号尾数单双号进行分流。单号周一、三、五买；双号周二、四、六；周日则开放全民皆可购买。

指挥中心透露，目前台湾快筛试剂量已相当充足，因此自6月13日起，取消购买单双号限制，民众可自行依需求选择购买日期。

指挥中心今天通报，台湾新增7万9663起确诊病例，其中本土病例7万9598起，境外移入病例65起，新增死亡病例211起。