大陆禁运台石斑鱼 陆委会吁通过两岸协商解决

中国大陆海关总署昨天（10日）发布通知，将从本月13日起，暂停台湾石斑鱼输入大陆。对此台湾陆委会呼吁大陆官方撤回禁令，以两岸沟通协商让两岸农产贸易重回正轨，不让技术性问题影响两岸关系。

据台湾《联合报》报道，陆委会称，相关禁令已伤害台湾农渔民权益，影响两岸农产贸易，对此表达遗憾和不满。

陆委会强调，2021年底中国大陆检验出台湾两家石斑鱼养殖场有禁药事件时，台湾农委会已跟地方政府扩大对养殖场调查，并未检出禁药。自2022年1月起，台湾三度透过协议平台通报陆方调查结果、水生动物养殖企业名单，及台湾强化输出养殖业者的监管措施。

陆委会称，此次大陆再次宣称检出禁药，应提出具体事证，并由双方进一步厘清及沟通处理，“片面无预警发布禁令不符国际规范，也伤害两岸互动”。

针对凤梨跟释迦先前被禁事件，陆委会称，2021年3月起，大陆一再以检出介壳虫或禁药及药物残留超标等问题为由，禁止上述农渔产品输入，已伤害台湾农渔民及相关业者权益，并忽视台湾以科学证据、国际相关标准规范，以及双边沟通务实解决问题的诉求，已因农产贸易技术性问题，制造两岸不必要的纷扰。

陆委会呼吁中国大陆，“不要因小失大，让台湾人民更加厌恶中共当局对台湾的肆意打压”。

对于两岸农渔产品检疫，陆委会强调这是专业技术性问题，应该透过双方既有协议机制务实沟通解决，才能对两岸交流发挥正面效果；“希望中国大陆针对我方多次提出的说明尽速回应，勿阻碍两岸农产贸易，伤害台湾农民权益及两岸良性发展”。

另外，民进党发言人谢子涵今天称，台湾政府已启动因应措施，保护台湾农渔业的权益，呼吁朝野政党一致对中国大陆的施压反制，并支持政府所有保护农渔业的因应措施。

在中国大陆颁出禁令后，台湾农委会主委陈吉仲今早召开视讯会议表达抗议，并称不排除向世界贸易组织（WTO）申诉，同时宣布启动三大措施辅助渔民。