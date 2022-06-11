王毅与波兰外长对话：重申乌克兰问题劝和促谈立场

中国国务委员兼外长王毅昨天（10日）以视讯方式与波兰外长拉乌举行会谈时，重申中国在乌克兰问题上仍持劝和促谈的立场。

据中国外交部官网消息，王毅和拉乌昨天召开中波政府间合作委员会第三次全会，王毅说，波兰是欧洲地区大国，是最早同中国建立政府间合作委员会机制的中东欧国家，并领衔启动中国－中东欧国家合作，中国高度重视中波关系发展。

他说，中国希望波兰对包括中国在内的各国企业提供公平、开放、非歧视的投资营商环境。中国愿与波方合力放大中欧班列品牌效应，支持两国企业探讨以波兰为集散中心，建设面向欧洲和中国市场的双向仓储、物流、分销体系，实现中波海陆空全方位互联互通，使波兰成为中国－中东欧国家和中欧合作的重要门户。

根据中方发布的新闻稿，拉乌说，波兰十分重视发展波中关系，坚定奉行“一个中国”政策。波兰愿同中方加强沟通，增进人员往来，扩大对华出口，推动双方贸易、投资、物流、互联互通等领域合作实现更大发展；欢迎中国企业来波投资，支持加强欧中和中东欧－中国合作，愿成为欧中合作之门。

在乌克兰问题方面，王毅重申中国劝和促谈的立场，中国将继续以自己的方式为此发挥建设性作用，并批评美国企图借乌克兰问题抹黑打压中国；拉乌则重申，应维护乌克兰的主权和领土完整，愿同各方合作克服俄乌冲突引发的能源和粮食危机。